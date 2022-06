Dat Macron écht niet aan het oorlelletje van Zelensky likte, doet er online niet toe

Emmanuel Macron (rechts) ontmoette Volodymyr Zelensky vorige week in Kyiv. Op internet werd deze foto van de ontmoeting meteen ­gebombardeerd tot een nieuw hoofdstuk in een broeierig Bouquetreeksdeeltje over de amourette tussen de twee presidenten. Beeld Ludovic Marin / Getty

Natuurlijk waren er andere foto’s van dit ene moment – hallo zeg, we leven in een tijdperk van overdaad. Van elk mediageniek ogenblikje, vooral wanneer het wereldleiders of leden van koninklijke huizen betreft, zijn er tientallen foto’s om uit te kiezen: van voor, van achter, van links, van rechts en ook vanuit standpunten waar verder helemaal niemand op zit te wachten. Maar was ik een beeldredacteur die de eerste schifting maakte uit het aanbod van persbureau Getty, dan was ook ik als een blok gevallen voor de foto waarop de Franse president Macron zachtjes ‘Je t’aime’ hijgt in het oor van zijn Oekraïense collega Zelensky, terwijl die dwars door de camera heen het publiek aankijkt en je hem hardop hoort denken: ‘Moi non plus.’

Of ja, zo líjkt het, hè. Je kunt uiteraard nooit zeker weten wat hier werd gezegd en gevoeld, maar dat was mooi buiten internet gerekend. Daar werd dit beeld onmiddellijk gebombardeerd tot een nieuw hoofdstuk in een broeierig Bouquetreeksdeeltje over de bromance tussen de twee presidenten. Want die hebben naast de kopzorgen over de oorlog in Oekraïne blijkbaar nog tijd over voor een flirt – avec toi (‘Je ferais n’importe quoi’).

Dat er dus ook foto’s waren waarop duidelijk te zien is dat Macron écht niet aan het oorlelletje van Zelensky likte, zoals sommigen suggereerden, en er nog redelijk wat ruimte zat tussen de twee hoofden, mocht al niet meer baten. Dit was de enige foto die overbleef na de ontmoeting tussen de twee leiders in Kyiv vorige week (en anderen, maar die telden niet mee, dat begrijpt u).

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er een gek soort testosteroncompetitie aan de gang, die zich overigens niet alleen beperkt tot de socialemediakanalen. Zo werden foto’s van Zelensky in zijn inmiddels bekende legergroene T-shirts, omgeven door Oekraïense soldaten, ‘beantwoord’ met officiële en duidelijk geënsceneerde foto’s van Macron. Daarop hing de doorgaans zorgvuldig gecoiffeerde Fransman ineens met ongeschoren wangen en een zwarte hoodie de stoere staatsman uit in zijn met bladgoud versierde werkkamer. Online vlogen, na het onvergetelijke beeld uit Kyiv, de homo-erotisch getinte memes (gespierde en bezwete mannenarmen, tongen in oren, Macron en Zelensky als Oekraïens liefdespaartje) je om de oren.

Thuis wist de 17-jarige precies wat hier aan de hand was: de twee mannen worden – en ik bid tot alle Gen-Z-goden dat ik dit correct opschrijf – ‘geshipt’. Volodymyr en Emmanuel horen nu in hetzelfde rijtje thuis als Harry & Louis, Steve & Eddy, onze eigen Rob Jetten & Jesse Klaver, Sherlock Holmes & Dr. Watson (het geeft niet als u van de helft niet weet wie het zijn): mannen die officieel geen liefdeskoppel zijn, maar die online en in ellenlange fanfiction-epistels de grootste amourette beleven die je ooit voor mogelijk hield.

Vervolgens heb ik bij wijze van illustratie zitten kijken naar een youtubevideo met de lengte van een gemiddelde speelfilm, die aan de hand van ontiegelijk veel beeldmateriaal moest bewijzen dat popsterren Harry Styles en Louis Tomlinson ten tijde van hun samenwerking in de boyband One Direction een relatie hadden. Een die ongetwijfeld ook ooit over Macron en Zelensky in elkaar zal worden geknutseld.

‘En?’, vroeg de 17-jarige, die knus was aangeschoven, halverwege. ‘Wat denk jíj?’

‘Nou’, zei ik, ‘ik denk dat we in een tijd leven waarin we onze realiteitszin steeds vaker laten bepalen door een immer uitdijende beeldcultuur die grenzeloos en amoreel is, en die ons heel langzaam verplettert en het zicht ontneemt op de gebeurtenissen die daadwerkelijk plaatsvinden, maar die in het niet vallen bij de verslavende hersenspinsels van mensen met te veel tijd en misschien wel kwade bedoelingen. Maar laten we verder kijken, want ik wil weten hoe dit afloopt.’