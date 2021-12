‘Dat geluid: daar doen we het allemaal voor.’

Op de ijsbaan van Noordlaren is zondag de eerste marathon voor mannen en vrouwen op natuurijs geschaatst. Met een giertank is drie centimeter water op de baan van asfalt gespoten die door de vorst van de afgelopen dagen is bevroren tot een dunne ijslaag. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het Tweede Kerstdagdiner van de zes rijders van marathonteam Bouwselect komt vanavond uit een koelbox met sportvoeding. Ploegleider Piet Hijlkema rolt hem persoonlijk over het weiland tegenover de ijsbaan in Noordlaren, dat vanavond als parkeerplaats dient. Als een ster boven Bethlehem wijzen de lichtmasten de weg.

Zelfs de cracks die het hele jaar uitkijken naar dit moment waren verrast. Maar Hijlkema hoefde zijn mannen niet te motiveren om naar Noordlaren te komen. ‘Als het kan, dan ga je.’ Het tonen van de coronacheck-app bij de provisorische entree is hun ticket voor een historische avond: het is voor het eerst dat de eerste marathon op natuurijs tijdens de kerstdagen verreden wordt.

Hylke de Boer uit het Friese Weidum mocht op het laatste moment invallen voor een ploeggenoot. ‘Die is gelovig, dus die rijdt niet op zondag, zeker niet met Kerst.’ Voor de 18-jarige jongeling is het een dubbele meevaller. ‘Dit wordt mijn eerste wedstrijd op natuurijs. Ik was eigenlijk van plan een lange duurrit te maken. Gelukkig had ik de wekker wat later gezet, anders had ik waarschijnlijk al op de fiets gezeten. Deze ervaring had ik niet willen missen.’

Het wonder van Noordlaren

Een witte Kerst werd het niet afgelopen weekend, wel een koude. Zeker in de noordelijke helft van het land, waar temperaturen tot 11 graden onder het vriespunt werden gemeten. Een korte ijstijd van twee nachten vorst is tegenwoordig genoeg om de eerste schaatsmarathon op natuurijs te kunnen organiseren. Natuurijs, dat wil zeggen: drie centimeter opgespoten water dat op een ondergrond van asfalt is bevroren. Onder invloed van de elementen, dat wel.

Het wonder van Noordlaren is een giertank. Wat er precies in zit? ‘Water, met nog iets. Maar dat houden we liever voor onszelf’, zegt bestuurslid Willem Bazuin van IJsvereniging De Hondsrug. Trots is hij op de tientallen vrijwilligers die de baan vandaag gereed maakten. ‘We hoefden niemand te bellen, ze kwamen allemaal aanlopen.’

Ook elders in Groningen, Friesland en Drenthe werd zondag geschaatst op ondiepe plassen en ondergelopen weilanden. Terwijl zondagmiddag 60 kilometer verderop in Heerenveen professionele langebaanschaatsers met klinkende namen als Wüst en Kramer strijden om een ticket voor de Olympische Winterspelen, is de wedstrijd in Noordlaren vooral een ode aan gemeenschapszin. ‘Er valt de afgelopen weken vanwege de lockdown weinig te beleven’, zegt bestuurslid Bazuin. ‘Dit is wat we er samen van kunnen maken.’ En een handige manier om de schoonfamilie te ontlopen? ‘Geen commentaar.’

‘Dat geluid: daar doen we het allemaal voor.’

De dames die om 19 uur beginnen aan hun zestig rondes stuiven bij het vertrek als wilde dieren uit hun hok. Vorig jaar kwam er vanwege corona nauwelijks wat terecht van het seizoen. Marathonschaatsen werd niet als topsport bestempeld, wedstrijden werden amper verreden. Dat het peloton nu al los kan, zegt ploegleider Hijlkema, met dank aan de improvisatiekracht in Noordlaren, geeft veel voldoening.

In de ruim lopende bochten van de 333 meter lange baan krassen de ijzers in de winternacht. ‘Dat geluid’, zegt vrijwilliger Lars, ‘daar doen we het allemaal voor.’ De lokale helden heten Frank (21) en Hein (18). Beide in een blauwe overall gestoken knapen zien het tafereel tevreden aan. Zij waren het die zaterdagavond om 21.30 uur op de tractor sprongen, om er zondagmorgen om 7.30 uur pas weer af te stappen – een strakke ijsvloer achterlatend. Voor het dorp, was het idee toen nog. Dat voorzitter Geert Jan Veldman – tevens eigenaar van de tractor – zich bij de KNSB meldde voor ‘topoverleg’, was zelfs voor hen een verrassing. ‘Mooier kan niet.’

Willem Hut, competitieleider Marathon van de schaatsbond, bevond de ijsvloer zondagmiddag dik genoeg. ‘In coronatijd hebben we niet zo vaak goed nieuws, maar nu wel.’ Tot vanuit Zeeuws-Vlaanderen haastten de marathonrijders zich noordwaarts. De lokale krabbelaars hoefden pas rond drieën het ijs te verlaten om ruim baan te maken voor de laatste voorbereidingen.

De eerste schaatsmaratohon voor vrouwen in Noordlaren is zondagavond gewonnen door Maaike Verweij. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Als het kan, dan moet het

Een paar extra lichtmasten, valkussens en hekken langs de baan – al is publiek vanwege de coronamaatregelen vanavond niet welkom. Bestuurslid Bazuin: ‘Die sfeer missen we. Anders stonden hier nu vierduizend toeschouwers.’ Een financiële aderlating zal het niet betekenen: de schaatsbond staat garant.

IJsvereniging De Hondsrug spint op dagen als deze garen bij de jaarlijkse tweestrijd met Haaksbergen, in de race om de eerste marathonwedstrijd. De draaiboeken liggen klaar, vrijwilligers weten wat te doen. Dat blijkt als in de eindsprint bij de dames een rijdster uit de bocht vliegt. Drie mannen snellen toe met een brancard, twee anderen dichten met bussen vloeibare stikstof de gaten in het ijs, terwijl twee sterke kerels het podium klaarzetten voor de huldiging. Maaike Verweij mag op het hoogste schavot. Op de achtergrond schuifelen twee dames met schalen vol bolletjes ham en kaas onder aluminiumfolie al richting de kleedkamer.

De KNSB wilde aanvankelijk wachten tot maandagochtend. Maar, weet Bazuin: ‘Als het kan, dan moet het.’ Zeker als een ijstijd maar kort is: ook in Groningen treedt maandagmorgen naar verwachting de dooi in.