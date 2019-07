Dat die ‘lieve kapster’ uit Soest zo om het leven moest komen – in stukken gezaagd door haar partner

In Utrecht vond maandagochtend de eerste pro-formazitting plaats in de rechtszaak tegen Bart B. De man wordt ervan verdacht dat hij zijn vriendin Miranda (52) vorig jaar heeft gedood en haar lichaam in stukken heeft gezaagd. De benen van Miranda zijn nog altijd zoek.

‘Wat heeft deze man bezield, om dit Miranda aan te doen?’ Een vriendin van Miranda is maandagochtend naar de rechtbank in Utrecht gekomen om antwoord te krijgen op die vraag, die velen uit haar omgeving bezighoudt. Maandag vindt de eerste pro-formazitting plaats van de rechtszaak tegen Miranda’s vriend Bart B. (56).

Voor de rechter zit een kalende man met een bruin montuur op zijn neus, gekleed in een donkerblauwe polo en een nette spijkerbroek. Een man die netjes en alledaags oogt, alsof hij na zijn werk op een accountantskantoor op weg is naar de tennisbaan.

De officier van justitie verdenkt deze man ervan dat hij zijn vriendin Miranda (52) op 27 of 28 december vorig jaar opzettelijk en wellicht met voorbedachten rade heeft gedood. En dat hij vervolgens haar lichaam in stukken heeft gezaagd om het te laten verdwijnen. Delen van haar zijn teruggevonden in de tuin van hun huis in Soest, haar romp is gevonden in Amsterdam. De benen van Miranda zijn nog zoek.

‘Verkeerd gehandeld’

Hij heeft haar niet gedood, zo heeft B. tegen de politie verklaard. In zijn lezing heeft hij zijn vriendin levenloos onder aan de trap aangetroffen. Wel heeft hij bekend haar stoffelijk overschot daarna te hebben weggemaakt. ‘Ik heb verkeerd gehandeld’, zegt hij maandagochtend tegen de rechter. ‘Nadat ik haar had gevonden onder aan de trap, had ik de politie moeten bellen. Dat heb ik niet gedaan.’

De officier van justitie gelooft niets van dit verhaal. ‘De verdachte gaf verschillende verklaringen en beriep zich daarna op zijn zwijgrecht. Op essentiële vragen geeft hij geen antwoord. Het is extra pijnlijk dat hij zwijgt omdat voor de nabestaanden zo niet duidelijk wordt wat er is gebeurd.’

De rechter wil dat de verdachte wordt onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Volgend jaar is de inhoudelijke behandeling van de zaak. Maar uit wat betrokkenen over de zaak zeggen is al wel een reconstructie te maken.

Femicide Femicide, moord op een vrouw gepleegd vanwege het feit dat zij vrouw is, komt vaker voor. Het merendeel van de vrouwen die om het leven worden gebracht in Nederland, zijn het slachtoffer van hun partner of ex, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Jaloezie is vaak een motief. De vrouwen worden veelal in huis omgebracht, met een steekwapen of door wurging. Ook is in vaak sprake van stalking. Bij vermoorde mannen is de dader vaker een kennis of vriend. Eerder deze maand werd een vrouw in Kerkrade doodgestoken door haar ex-partner, die een straatverbod had. De 16-jarige Humeyra werd 18 december 2018 doodgeschoten bij haar school in Rotterdam door een man die haar maandenlang achtervolgde en bedreigde. Na haar dood werd in Rotterdam een stille tocht gehouden tegen geweld tegen vrouwen. Vorige maand veroordeelde de rechter de ex-vriend van de 24-jarige student Laura tot 15 jaar cel en tbs. Na een periode van stalking stak hij haar op 11 juli 2018 dood in haar eigen woning. ‘Het stalken en vermoorden van een ex-vriendin moet net zo zwaar worden bestraft als liquidaties’, zei de officier van justitie in die zaak.

Een appje

Miranda had jarenlang een kapperszaak in de Amsterdamse Jordaan, totdat ze drie jaar geleden naar Soest verhuisde om met B. te gaan samenwonen. Daar zette ze haar kapperspraktijk voort, aan huis. De Amsterdamse vriendin van Miranda die maandagochtend bij de rechtszaak aanwezig is, liet zich gedurende 25 jaar door Miranda knippen. Zo ontstond er een warme vriendschap. Ook in Soest kwam ze geregeld langs.

Met de vriendin sprak Miranda liefdevol over haar partner, met wie ze al ruim tien jaar samen was. Maar de spanning was uit de relatie, ze waren als broer en zus. Daarom wilde Miranda graag naar Canada, op bezoek bij een jeugdvriend die ze spannend vond. Ze zou eerst twee weken bij deze man op bezoek gaan en dan beslissen of ze voor een langere periode naar Canada zou gaan, vertelde ze deze vriendin eind vorig jaar.

Toch was de vriendin verbaasd over het appje dat ze begin januari kreeg van Miranda. Ze schreef dat ze voorgoed vertrokken was. Dat haar kapperszaak in Nederland was opgeheven en dat ze niet bereikbaar zou zijn op dat telefoonnummer. Het waren niet de woorden die Miranda zou gebruiken, zegt de vriendin. Miranda had bovendien gezegd dat ze snel weer in Nederland zou zijn. Dan zou ze haar nummer toch niet zomaar opheffen? De vriendin appte meteen terug, maar het nummer was al niet meer in gebruik.

Alle klanten en vrienden kregen een appje of mailtje waarin stond dat Miranda voorgoed vertrokken was om in het buitenland een zaak te beginnen. Deze vriendin was niet de enige die dat vreemd vond. Toch ontstond niet meteen argwaan. Dat kwam ook omdat B. bij de moeder van Miranda bleef langsgaan, en vasthield aan het verhaal dat ze in Canada zat.

Onbekende romp

Op 21 januari gaf haar familie Miranda als vermist op. Ruim twee maanden later is de politie naar haar gaan zoeken. ‘We waren niet meteen gealarmeerd door die vermissing’, zegt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. ‘Gezien wat er nu bekend is, hadden er eerder alarmbellen kunnen rinkelen. Maar daarmee hadden we haar leven niet kunnen redden.’

Toen het politieonderzoek enkele weken aan de gang was, meldde B. zich eind april bij de politie. Hij zei dat hij informatie had over de vermissing van Miranda. De politie hield hem aan en begon een onderzoek rond hun woning in Soest. In de tuin vond de politie delen van haar lichaam.

Vervolgens werd een dna-onderzoek uitgevoerd op de romp van een onbekende vrouw, die in februari was gevonden aan de Zuider IJdijk in Amsterdam, verpakt in een koffer. Het bleek het lichaam van Miranda te zijn.

Toen dat bekend werd, is de vriendin naar het graf in Amsterdam gegaan waar de onbekende romp is begraven. Dat haar bijzondere, lieve en altijd tot in de puntjes verzorgde vriendin zo aan haar einde moest komen, vindt ze onverdraaglijk. ‘Misschien was B. in zijn mannelijke trots gekrenkt omdat Miranda de relatie met hem wilde beëindigen’, zegt de vriendin. ‘Maar om zoiets te doen met het lichaam? Er moet haast wel een kortsluiting zijn geweest in zijn hoofd.’