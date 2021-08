Darminhoud van termiet mooiste microscopische video van het jaar

Het lijken wel vissen die rondjes zwemmen in de oceaan, maar in werkelijkheid kijken we naar iets heel anders: de darminhoud van een termiet. Dit is de winnende video van de Nikon Small World in Motion Competition. Deelnemers krijgen de opdracht om de schoonheid en complexiteit van microscopisch kleine werelden in bewegende beelden vast te leggen. De Volkskrant selecteerde enkele opmerkelijke video’s uit de dertig beste inzendingen van 2021.

Binnenkant termiet

De winnende video: krioelende microfauna in de darmen van een levende termiet. Deze insecten zijn doorgaans nog geen centimeter groot, maar in hun buik waren nog kleinere diertjes rond. Vastgelegd door de Australische videomaker Fabian J. Weston.

Groeiende tumor



Deze video laat zien hoe een tumor binnen een tijdsbestek van tien dagen groter wordt en uitzaait. De rode bloedvaten voorzien de blauwgekleurde tumor van zuurstof. Door Stephanie Hachey en Christopher Hughes, moleculair biologen aan de Universiteit van Californië.

Malariamug

Een malariamug blaast een belletje besmet spuug. Vastgelegd door de Amerikaanse microbiologen Sachie Kanatani en Photini Sinnis.

Celdeling en celdood

In dit filmpje toont Dylan Burnette, bioloog aan de Vanderbilt Universiteit in Tennessee, hoe dna zich tijdens celdeling vermenigvuldigt en tijdens celdood uiteenspat.

Wormpje-nooitgenoeg

Een worm werkt met moeite watervlo nummer tien naar binnen, vastgelegd door fotograaf Yen Fook Chew uit Nieuw-Zeeland.

Kristallen

Twee vloeibare kristallen nemen langzaam vaste vorm aan onder de microscoop van Danielle Parsons en Alan deHaas, verbonden aan mediaproductiebedrijf Wonder Science in Californië.

Mos

Fotomicrograaf Wojtek Plonka bracht het tiendaagse groeiproces van een mosplant in beeld.