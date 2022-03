Danser en choreograaf Jaap Flier (1934-2022) was geboren om te bewegen

Willy de la Bije en Jaap Flier bij de Australische New South Wales Dance Company in 1975. Beeld Getty

Hij is voorbij de 80 en rolt een tapijt uit in de stationshal van Amsterdam Centraal. Op rustige pianoklanken van Bach plaatst hij zijn armen in een klassieke balletpose. Dan laat hij ze losjes vallen. Telkens opnieuw, iedere keer anders. De oude man met wit stekeltjeshaar buigt door zijn knieën, draait zijn benen uit over de versleten stof. Alles beweegt. De reiziger richting spoor, dat bejaarde, bedaarde lichaam op de paar vierkante meter van een stilgelegd ‘vliegend tapijt’. Een man-in-het-moment.

In de documentaire Jaap Flier solo (2016) vat cineast Jellie Dekker met die beelden de omgekeerde carrière samen van een man die zijn leven lang eigenzinnige keuzen maakte. In de jaren vijftig, bij Ballet Recital II en het daaruit voortvloeiende Nederlands Ballet, groeide Flier onder leiding van Sonia Gaskell uit van een 13-jarig jongetje bij de Haagse Kinderoperette tot de allerbeste balletdanser van Nederland: expressief, charmant en gezegend met sterke benen voor hoge sprongen. Of, zoals hij tijdens de filmintro zegt: ‘Ik was een stevige peuter op sterke voetjes, geboren om te bewegen.’ Met zijn ferme exposure bleek Flier de ideale danspartner van Nederlands eerste echte ballerina, Marianne Hilarides, geroemd om haar loepzuivere techniek en etherische voorkomen. Achter de schermen, waar Hilarides furieus met asbakken kon gooien, zorgde Flier met zijn tolerante geduld eveneens voor evenwicht.

Ruim een decennium later, in 1972, tijdens Fliers korte, mislukte jaar als artistiek leider van het in 1959 mede door hem uit woede opgerichte Nederlands Dans Theater in Den Haag, zou hij het spitzenrepertoire juist weigeren. Flier wilde vernieuwing, experiment. Hij haatte establishment. Stilstand betekende achteruitgang. Vrijdag overleed Flier op 88-jarige leeftijd. Zijn laatste jaren leed hij aan alzheimer.

Tot op hoge leeftijd bleef Flier geïnteresseerd in jonge, experimentele dansmakers. In de jaren tachtig leidde hij in Amsterdam tien jaar de School voor Nieuwe Dansontwikkeling (SNDO), bekend om de gedachte dat elke beweging, hoe simpel ook, betekenisvol kan zijn. Flier liet alle spiegels uit de dansstudio’s verwijderen. Dansers moesten naar binnen kijken, naar hun emoties, niet naar buiten. Creativiteit was belangrijker dan techniek. Het zouden zijn gelukkigste jaren worden.

In 1976 was Flier na een driejarig verblijf eerder dan gehoopt teruggekeerd uit Australië, vanwege de heimwee van zijn toenmalige vrouw, danseres Willy de la Bije (87), moeder van zijn twee kinderen. Hij auditeerde bij ‘zijn’ Nederlands Dans Theater, maar werd pijnlijk geweigerd. In het lesgeven aan de SNDO kon hij vervolgens wel al zijn ideeën kwijt over beweging en vooruitgang.

Ook zijn ouder wordende lichaam zag hij niet als beperking, slechts als een verandering. Op zijn 72ste liet hij zich door regisseur en mimespeler Boukje Schweigman strikken voor een duet over leven, dood en vallen. In Grond (2006) rollen beiden grif door rulle aarde. Openlijk vertelt hij in het filmportret over zijn verliefdheid op de veertig jaar jongere theatermaakster en hoe hij daarvan direct afstapte toen Schweigman dat eventjes als problematisch zag.

Loslaten werd Fliers levenshouding, de zoektocht naar nieuwe sensaties zijn drijfveer. Waar hij als 5-jarig kind leed aan doodsangst, was hij daar op zijn 80ste van genezen. Flier hing niet aan het verleden. Zijn choreografieën uit de jaren vijftig en zestig worden niet meer opgevoerd, in tegenstelling tot het roemrijke oeuvre vol tijdloze, muzikale klassiekers van zijn directe collega Hans van Manen. Het was Flier die Van Manen stimuleerde te gaan choreograferen en daarbij het verhalende aspect gerust te negeren. Zelf vertrok hij wel vanuit gevoelens, literatuur en poëzie. In 1955 debuteerde Flier met The Trial (1955), naar Het proces van schrijver Franz Kafka. Veertig jaar later zou hij op zijn 60ste in een roze tutu en met enorme engelenvleugels tijdens het Holland Dance Festival een trage val vertolken boven de antieke schrijfmachine van W.F. Hermans.