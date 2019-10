Dansende menigte is voor zakkenrollers met pepperspray als een warenhuis met uitverkoop

Martin Garrix baalt dat zijn optreden In de Amsterdamse RAI afgelopen nacht overschaduwd werd door incidenten waarbij mensen werden beroofd. Beeld EPA

Die nacht melden 130 feestgangers zich bij de EHBO. De nevel blijkt niet afkomstig uit een rookmachine, maar uit busjes pepperspray van een bende zakkenrollers. Door met de chemische substantie mensen hun adem en zicht te ontnemen proberen zij paniek te zaaien. De momenten van onoplettendheid die volgen zijn voor de bende goud waard.

Pepperspray als afleiding: volgens Dina Siegel, criminoloog aan de Universiteit Utrecht, is het een steeds populairdere methode van zakkenrollerbendes. ‘Op straat doen ze het met praatjes of omhelzingen, maar bij feesten werkt pepperspray goed.’ Volgens haar worden de acties heel zorgvuldig gecoördineerd en gepland. ‘Dit zijn niet een paar individuen die gaan stelen, het is georganiseerde misdaad.’

Rondtrekkende bendes

Siegel onderzocht mobiel banditisme: bendes die van land naar land trekken om portemonnees en telefoons buit te maken. Vaak bleken het families uit Roemenië en Bulgarije die nauwgezette plannen maakten. Met de Europese evenementenkalender op schoot stelden ze hun reisschema op. Nederland was geliefd vanwege de vele festivals en evenementen als de Gay Pride.

Ook het jaarlijkse Amsterdam Dance Event (ADE), waar Garrix vrijdag draaide, is voor de bendes vaste prik. Vorig jaar werd er zelfs vier keer met pepperspray gespoten. Ook toen was Garrix’ optreden door de bendes uitverkozen. ‘Ik kan er met mijn hoofd niet bij dat er mensen zijn die dit soort dingen doen’, zei de dj afgelopen weekend.

Uitverkoop

Volle zalen met dansende menigtes: het is voor de dieven als een warenhuis met uitverkoop. Voor Reda liep het vrijdagnacht goed af: de hand van een vreemde vond niks in zijn rechterachterzak. Hoeveel mensen vrijdag hun portemonnees en telefoons wel kwijtraakten is nog niet bekend. Vermoedelijk zijn het er tientallen. De politie vraagt iedereen die iets waardevols mist alsnog aangifte te doen.

De kans dat zij hun bezittingen ooit terugkrijgen is verwaarloosbaar, zegt Siegel. Volgens haar stelen de bendes vaak op bestelling. ‘Zodra ze hun slag hebben geslagen gaan ze de grens weer over. Daarom zijn ze ook zo moeilijk te bestrijden. Het kan goed zijn dat die telefoons nu al op een bazaar in Parijs liggen.’

Op sociale media discussiëren feestgangers intussen over de gebrekkige toegangscontroles bij het feest. Ze vragen zich af hoe de zakkenrollers de pepperspray mee naar binnen konden krijgen. Volgens Siegel is dat niet zo moeilijk. ‘Een meisje liet me laatst haar pepperspray zien. Het zat in een soort mascara verpakking. Zoiets zal niemand vinden.’

