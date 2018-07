Dansen naast een rijdende auto op een hit van Drake: politie waarschuwt voor ‘volslagen idiote’ rage op internet

De online rage heeft al van Florida tot Putten voor ongelukken gezorgd. De Keke of Kiki Challenge houdt in dat mensen naast hun auto dansen op de nieuwste hit van rapper Drake – terwijl het voertuig doorrijdt. Politie wereldwijd waarschuwt mensen om de hype niet na te volgen.

De rage begon toen de Amerikaanse komiek Shiggy een video op Instagram plaatste waarin hij danst op het nummer In My Feelings. In het liedje zingt Drake over ene Kiki of Keke. De komiek, op het sociale medium goed voor 1,8 miljoen volgers, vergezelde zijn bericht van de hashtag #DoTheShiggy en een nieuwe viral video was geboren.

(tekst gaat verder onder de video).

Shiggy staat in de video op een openbare weg, maar danst zelf niet naast een rijdende auto. Mogelijk heeft de songtekst van In My Feelings mensen op dat idee gebracht. ‘Kiki, do you love me? / Are you riding? / Say you'll never ever leave from beside me’, zingt Drake in het liedje. (Kiki, hou je van me, ben je aan het rijden? Zeg dat je echt nooit van mijn zijde wijkt).

Tegen een boom

Op sociale media zijn inmiddels talloze voorbeelden verschenen van mensen die gewond raken terwijl ze de challenge doen of anderszins ongelukken veroorzaken. In Boynton Beach, Florida werd een jongen aangereden door een passerende auto. Hij lijkt op de beelden met de schrik vrij te komen. In Putten, Gelderland, moest een man zijn danspasjes onderbreken om zijn wegrijdende auto in te halen. Tevergeefs, het voertuig kwam tot stilstand tegen een boom.

Ook elders in de wereld maken autoriteiten zich zorgen dat mensen zich bezeren. De politie van Mumbai, India, plaatste in een waarschuwing op Twitter een videocompilatie van Keke-gerelateerde ongelukken. ‘Niet alleen een risico voor jou, jouw stunt kan het leven van anderen in gevaar brengen.’ Ook het OM in Nederland heeft zich uitgesproken. ‘Dit is volslagen idioot’, zei woordvoerder Ernst Koelman van het Openbaar Ministerie (OM) tegen de NOS. ‘Dit gaat veel verder dan een onschuldig dansje, en dan ook nog op de openbare weg.’

Niet iedereen die aan de hype deelneemt doet dat met gevaar voor eigen leven. Sommigen doen het dansje ver weg van de rijbaan. Zo danst zangeres Ciara veilig op een grasveld en dj Diplo op zijn hotelkamer. Filmster Will Smith beklom een brug in Boedapest om een dansje te wagen. Niet ongevaarlijk. Maar ook hier: geen auto te bekennen.