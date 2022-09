Dansen met oordoppen in? ‘Dan liever een piep in mijn oren’

In de Rotterdamse club Poing bonkt het geluid tegen de trommelvliezen. Beeld Arie Kievit

Nog snel schikken Britt van Rij (18) en Carolijn van Straaten (19) hun kleren, voordat ze de grote zaal van de Rotterdamse poppodium Annabel binnenstappen. Het nummer Wild Thoughts van Rihanna schalt uit de speakers, maar gehoorbescherming dragen ze geen van tweeën.

‘Dat moet wel van mijn vader’, zegt Van Rij. ‘Maar goede oordoppen zijn duur en ze zitten niet lekker.’ Dan liever een piep in de oren als ze na het uitgaan in bed ligt. ‘Die heb ik vaak genoeg’, zegt ze. ‘Eigenlijk altijd’, vult Van Straaten aan. ‘Lekker boeiend’, zegt Van Rij.

De laconieke houding tegenover gehoorbeschadiging wordt gedeeld door veel bezoekers die zaterdagavond afkomen op de dansbare hits in Annabel. Het staat in schril contrast met de dringende oproep van oorartsen, audiciens en de patiëntenvereniging Hoormij. Het geluid in uitgaansgelegenheden, concertzalen en op festivals moet zachter, vinden zij. Audiciens zien het aantal jongeren dat aanklopt met tinnitus door lawaaischade namelijk toenemen. Dat komt door luide muziek in het uitgaansleven, maar bijvoorbeeld ook door koptelefoons op een te hoog volume.

Geneeskundestudent Kate Frenzen (21) heeft er alles over geleerd. Tussen de 1- en 2 miljoen Nederlanders lijden aan tinnitus. Bij 50 duizend van hen is het piepen, ruisen, rinkelen of fluiten in hun oren zo erg dat het hun leven beheerst. Toch is ze haar oordoppen vergeten. ‘Ik zie nu meteen allemaal afstervende gehoorcellen voor me. Maar ja, nu ga ik niet meer terug naar huis.’

Verantwoord volume

In 2018 sprak de overheid met festivals, poppodia, studentenverenigingen, bioscopen en sportscholen af dat ze het geluidsniveau zouden beperken tot 103 decibel. Op 7 december loopt dat convenant af, en dat is een uitgelezen moment om de norm bij te stellen, vindt de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde. Het volume van de muziek zou niet boven de 100 decibel mogen uitstijgen. Ook de nachthoreca, die vier jaar geleden het convenant niet tekende, zou aan een verantwoord volume moeten geloven. Staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wacht een advies van de Gezondheidsraad in november af voordat hij maatregelen neemt.

‘Ook bij 100 decibel loop je zonder gehoorbescherming sowieso schade op’, zegt Henri Marres, hoogleraar KNO-heelkunde aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de KNO-artsenvereniging. ‘Oordoppen dempen het geluid met zo’n 15 tot 20 decibel. Bij een grens van 100 decibel val je, met oordoppen in, net binnen het veilige gebied van 80 tot 85 decibel. Dat is de grens die de Arbowet hanteert: bij meer dan 85 decibel ben je verplicht gehoorbescherming te dragen.’

Vlak onder de speakers in Annabel staat Karel Brand (23) uitbundig te dansen. Hij is een van de weinigen in de zaal in wiens oren oordopjes glimmen. ‘Gehoorschade is geen grap’, zegt hij. ‘Ik heb geen zin in tinnitus’. Of er tegenwoordig daadwerkelijk meer jongeren zijn die last hebben van oorsuizen, betwijfelt Robert Stokroos, hoogleraar oorheelkunde in het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De cijfers laten zich lastig vergelijken, omdat er weinig gegevens zijn uit het verleden. ‘Toch staat buiten kijf dat tinnitus een omvangrijk probleem is, en dat preventie noodzakelijk is.’

De volumeknop terugdraaien is niet de oplossing, zegt Ramon de Lima, nachtburgemeester van Amsterdam. Drie tandjes zachter lijkt weinig, maar de decibelschaal is logaritmisch. Dat betekent dat een verlaging van drie decibel gelijk staat aan een halvering van de geluidsdruk, waardoor de geluidswaarneming met 20 procent afneemt. ‘Daarmee wordt de beleving van een clubavond totaal anders’, zegt De Lima. ‘Als het geluid veel zwakker wordt, voel je de trillingen van de bas niet meer in je lichaam en overstemt het geroezemoes de muziek. In een nachtclub moet je je juist op een kolkende dansvloer kunnen verliezen in de muziek.’

Dat is precies wat er na middernacht in nachtclub Poing gebeurt, op een steenworp afstand van Annabel. Onder rode tl-buizen beweegt een massa mensen op de trancebeats die Dj CyberFairy777 – met witte elfenvleugels op de rug – de zaal in pompt. Het geluid bonkt tegen de trommelvliezen.

Bij de bar staat Lindsay (25), die om privacyredenen liever niet met haar achternaam in de krant wil. Ze vouwt haar hand open. In haar palm liggen twee doorzichtige oordopjes. ‘Op maat gemaakt’, zegt ze. ‘Al mijn vrienden dragen ze ook. Ik probeer dj te worden, dus het is belangrijk dat ik goed hoor.’ Het is beter om te investeren in goede oordoppen dan om het volume te verlagen, vindt zij. ‘Zo voel ik de bas nog in mijn borst, en zonder dat gevoel voel ik me leeg.’

‘Vergelijk het met roken’

‘Het klinkt stichtelijk’, zegt hoogleraar Marres, ‘maar we moeten af van de overtuiging dat uitgaan niet compleet is zonder keihard geluid. Iedereen moet inzien dat sommige dingen overdreven zijn. Om tinnitus te beperken, moet het publiek zijn gedrag veranderen: minder dicht bij de speakers staan, altijd oordoppen in en de oren af en toe rust gunnen. Met wetgeving voor een lager volume creëer je weinig draagvlak, dat zou een laatste maatregel moeten zijn.’ Vergelijk het met roken, zegt hoogleraar Stokroos. ‘Vroeger stonden overal sigaretten op tafel, maar dertig jaar later is dat ondenkbaar. Van de gevolgen van hard geluid moeten mensen zich nu ook bewust worden.’

In Poing dringt dat bewustzijn langzaam door. ‘Toen ik vanmorgen wakker werd met de piep van gisteravond in mijn oren, dacht ik er nog aan om doppen aan te schaffen,’ zegt Garry Tevreden (40). ‘Want nu ik erover nadenk, is het eigenlijk best wel raar: mijn zonnebrillen selecteer ik zorgvuldig op de juiste sterkte en pasvorm, maar op mijn oren let ik niet.’