‘Danscluster’ corona in Hongkong legt sappige details bloot over de elite

Hongkong heeft het coronavirus vanaf het begin redelijk goed onder controle kunnen houden. In totaal telde de miljoenenstad tot nog toe 6.123 besmettingen en 108 overlijdens. Maar sinds kort kampt de voormalige Britse kolonie met een nieuw cluster: in tien dagen werden 587 lokale besmettingen geregistreerd, waarvan 417 gelinkt aan een groep dansscholen. Het ‘danscluster’ is de ernstigste uitbraak in Hongkong tot nu toe.

De eerste drie Hongkongse uitbraken werden veroorzaakt door Chinese migranten, door studenten die terugkwamen uit het buitenland en door buitenlandse zeelui. Gezien de associaties van dicht opeengepakte bevolkingsgroepen met een liederlijke levensstijl wekten deze bronnen weinig verbazing.

Maar bij de nieuwste uitbraak komen bij het contactonderzoek vooral adressen in de rijkste wijken van Hongkong naar boven. Adressen van golfclubs, paardenrenbanen en sterrenrestaurants: plaatsen waar de Hongkongs elite elkaar frequenteert. En opvallend veel adressen van dansscholen, met namen als Starlight Dance Club, Heavenly Dance en Shining Star Dance Studio. Ook blijken de geïnfecteerden vooral mannen van in de dertig en vrouwen van in de zestig en zeventig.

Al die puzzelstukjes leiden als bron van deze uitbraak naar de taitais: rijk getrouwde vrouwen die geen dag in hun leven gewerkt hebben en hun dagen vullen met hobby’s. Een van die hobby’s is ballroomdansen, liefst met een jonge dansleerkracht als ingehuurde partner. Hoewel de dansscholen ontkennen, wordt in Hongkong gefluisterd dat sommige jongemannen meer doen dan dansen, en ook hun diensten aanbieden als gigolo.

Rumba’s

Op internet verschenen beelden uit de dansscholen, van partners verstrengeld in tango’s en rumba’s, zonder de bij nauw contact verplichte mondkapjes. Hongkongs hoogste bestuurder Carrie Lam berispte het onverantwoorde gedrag van de dansers. Iedereen die de dansscholen de afgelopen weken bezocht, is verplicht zich te laten testen, op straffe van een boete van 215 euro.

In een stad met een enorme ongelijkheid en met sociale en politieke spanningen, zorgde de uitbraak onder de elite voor enig leedvermaak. ‘Het is een interessante speling van het lot dat de uitbraak zich verspreidt langs de appartementen en villa’s van de rijken’, aldus Chip Tso, een bekende Hongkongse columnist in The Financial Times. ‘Het is niet moeilijk je voor te stellen hoe bang ze zijn.’

Dat leedvermaak was van korte duur. Het virus heeft ook personeel van de dansscholen besmet, en heeft zich ondertussen verspreid tot buiten de welgestelde kringen. Ook de economische schade raakt iedereen. Een langverwachte ‘reisbubbel’ met Singapore, die het vliegverkeer tussen de twee zakencentra op gang moest brengen, is uitgesteld. Vanaf woensdag gaan alle scholen dicht.