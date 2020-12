Danny Vera verdrijft Queen van eerste plaats in de Top 2000 met Roller Coaster

Beeld ANP Kippa

Vera brak vorig jaar met dit nummer door bij het grote publiek. Queen bezette sinds 2016 onafgebroken de eerste plaats van de Top 2000. Het publiek kon tot maandagmiddag bepalen hoe de Top 2000, die dit jaar voor de 22ste keer wordt uitgezonden, eruit ziet.

Bohemian Rhapsody blijft nog wel altijd populair en volgt op de tweede plaats. Op de derde plek staat Hotel California van The Eagles. De top-5 van de ranglijst, die wordt uitgezonden door NPO Radio 2, bestaat verder uit Piano Man van Billy Joel gevolgd op de vijfde plaats door Stairway to Heaven van Led Zeppelin.

‘Roller Coaster ontpopt zich als dé soundtrack van deze tijd’, aldus Peter de Vries, zendermanager van NPO Radio 2, over de keuze van het publiek voor de nieuwe nummer 1. ‘Fantastisch dat Danny Vera, een artiest van eigen bodem, de stemmers zo in het hart weet te raken.’

Hoogste binnenkomer

Zanger en songwriter Vera zorgde in 2019 ook al voor een verrassing door met Roller Coaster als hoogste binnenkomer ooit in de Top 2000 te belanden. Hij veroverde toen de vierde plaats. Vera, die jarenlang met zijn huisband optrad in het voetbalprogramma Voetbal Inside en later Veronica Inside, is de tweede Nederlandse artiest die de eerste plaats bezet van de Top 2000. In 2005 lukte het Boudewijn de Groot ook met het nummer Avond.

In de top 10 staan verder Black van Pearl Jam (6), Avond van Boudewijn de Groot (7), Fix You van Coldplay (8), Wish You Were Here van Pink Floyd (9) en op de tiende plaats Heroes van David Bowie. De complete lijst wordt 17 december bekendgemaakt.