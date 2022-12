Dankzij vrije tijd en veiligheid stijgt de ‘brede welvaart’, maar de vooruitzichten zijn minder zonnig

Drukte op de Veluwezoom. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Het CBS onderzoekt niet alleen economische cijfers als groei en werkloosheid, maar beoordeelt ook meer immateriële waarden, zoals nabijheid van natuur en de beschikbaarheid van voorzieningen. Hiermee wil het CBS een breed beeld geven van de kwaliteit van leven.

De brede welvaart is in 2021 grotendeels gelijk gebleven of toegenomen in vergelijking met het jaar daarvoor, zo constateert het CBS. De verbetering is te danken aan een toename van de materiële welvaart, arbeid en vrije tijd en een verbetering van de veiligheid. De tevredenheid over wonen neemt wel af. Vooral de afstand tot voorzieningen neemt toe en in veel gemeenten is per inwoner minder natuurgebied beschikbaar.

De brede welvaart kan in de toekomst op meer gebieden lager uitvallen. Veel huishoudens hebben hogere schulden en de beschikbaarheid van natuur staat onder druk. Vooral in de provincies Overijssel en Drenthe voorziet het CBS dat het ‘economisch kapitaal’ op veel punten afneemt.

Op gemeentelijk niveau valt nog iets anders op. Op de kaart van welvaart ‘hier en nu’ scoren gemeenten in de noordelijke provincies laag. Brede welvaart ‘later’ is dan voor inwoners van Randstadgemeenten minder gunstig. Vooral op het gebied van economie en natuur horen deze gemeenten dan veel minder vaak tot het beste kwart van Nederland.

Met name in grote steden vallen veel welvaartsindicatoren lager uit. De doorsnee stedeling is minder gezond en heeft een minder veilige leefomgeving. Bovendien is volgens het CBS de sociale cohesie zwakker.