Dankzij FBI wist Nederlandse overheid al vroeg dat Ridouan T. communiceerde met buitenwereld

Zwaarbewapende agenten voor de ingang van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) Vught. Beeld ANP

Dit liet de Amerikaanse dienst FBI in december 2020 weten aan de Nederlandse autoriteiten, blijkt uit onderzoek van NRC. Volgens de FBI had T. regelmatig middelen ter beschikking ‘voor ongecontroleerde fysieke en/of elektronische communicatie met derden’. Dit kon gebeuren dankzij ‘een of meerdere gecompromitteerde gevangenisbewaarders’.

Sinds de moord op Peter R. de Vries, waarvan Ridouan T. als de opdrachtgever gezien wordt door het Openbaar Ministerie, speelt de vraag of en zo ja, hoe, T. kon communiceren met de buitenwereld. In oktober werd bekend dat zijn neef, advocaat Youssef T., hem sinds maart 2021 ongehinderd kon bezoeken in de EBI. Als advocaat kon Youssef T. vertrouwelijk spreken met zijn cliënt.

In december 2020 meldde Youssef zich als advocaat voor zijn neef. Aanvankelijk werd hij geweigerd. Maar na een onderzoek van de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland was er in maart 2021 ‘onvoldoende juridische grond om zijn nieuwe advocaat te weigeren’, volgens het OM.

Richtingenstrijd binnen Openbaar Ministerie

Opmerkelijk genoeg spitste het onderzoek van de deken zich erop toe dat Youssef T. mogelijk misbruik zou maken van zijn geheimhoudertelefoon in verband met een andere zaak, die over weer een andere neef van T. gaat, Anouar. Het OM deelde niet met de deken dat er vermoedens waren dat Youssef zijn privileges als advocaat van Ridouan zou misbruiken.

Rond dezelfde tijd kregen de opsporingsdiensten toegang tot cryptoberichtendienst Sky Ecc, waar criminelen mee communiceren. Vanaf februari 2021 kon de politie berichtenverkeer via Sky live meelezen. Tot 9 maart 2021, de dag dat de server van Sky uit de lucht werd gehaald.

In de berg aan informatie dook een opmerkelijk bericht op, schrijft NRC. ‘Hermano: heb een familielid gevraagd, die is advocaat.’ Dat bericht is verstuurd op 8 maart 2021, door Jaouad F., de oudste zoon van een zus van Taghi, aan Raffaele Imperiale. Drie dagen later werd Youssef T. toegang verschaft tot Ridouan T. in de EBI.

Binnen het OM zou destijds een richtingenstrijd hebben gespeeld, schrijft Het Parool afgelopen weekend, tussen de rekkelijken en preciezen. De preciezen vonden dat je niet kon tornen aan het recht op vrije advocaatkeuze. Daartegenover stonden de rekkelijken die vonden dat het OM eerder moet ingrijpen als het vermoeden bestaat dat advocaten worden misbruikt.

Lange tijd werd niet ingegrepen. De vraag is: waarom niet? Het OM wil daar op maandag niets over zeggen. Ook het ministerie van Justitie en Veiligheid, dat verantwoordelijk is voor het gevangeniswezen en de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI), wil niet reageren op vragen van de Volkskrant.

Gewelddadige ontsnapping beraamd

Pas acht dagen na het overlijden van Peter R. de Vries, eind juli 2021, gaf de onderzoeksrechter toestemming afluisterapparatuur in de spreekkamer in de EBI te plaatsen. Ridouan T. zou onder meer een gewelddadige ontsnappingspoging aan het beramen zijn, bleek toen uit de onderschepte communicatie.

De EBI kan op basis van concrete informatie over voortgezet crimineel handelen zware isolatiemaatregelen nemen. Maar, schrijft NRC, tijdens een zitting over T.’s detentie op 19 maart 2021 koos de Nederlandse staat ervoor de actuele informatie over het crimineel handelen van T. vanuit de EBI niet in te brengen.

Het vermoeden is dat de opdracht voor de moord op Peter R. de Vries in april 2021 werd gegeven. Dat blijkt uit verklaringen van een nieuwe getuige.