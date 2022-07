Dankzij dure benzine en subsidies stapt de particulier eindelijk in een nieuwe e-auto

Het lossen van de nieuwe elektrische Volkswagens. Beeld Hollandse Hoogte

In totaal zijn er tot en met juni 29.531 elektrische auto’s geregistreerd. Bijna een op de vijf nieuwe auto’s is nu volledig elektrisch. Ook plug-ins, auto’s met een kleine accu en een verbrandingsmotor, zijn in trek: de verkoop hiervan steeg met ruim 17 procent.

Met een zogenoemde stekkerhybride kan doorgaans een aantal tientallen kilometers volledig elektrisch gereden worden. Ze verbruiken met name op kortere ritten weinig brandstof, zolang de eigenaar zijn voertuig geregeld oplaadt.

De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s is nu leeg, waardoor het onzeker is of de verkoop in de tweede helft van het jaar op peil blijft. Automobilisten moeten tot begin volgend jaar wachten voor ze weer aanspraak kunnen maken op een aanschafbijdrage. Bovag en RAI pleiten ervoor subsidies van de komende jaren naar voren te halen.

Lagere bijtelling verlaagd

Om de verkoop zakelijke e-auto’s te stimuleren, blijft de bijtelling voor privégebruik volgend jaar op 16 procent. Wel wordt het bedrag waarover de lagere bijtelling geldt, verlaagd van 35 duizend naar 30 duizend euro, maakte staatssecretaris Van Rij van Financiën donderdag bekend. De lagere bijtelling (voor zakelijke wagens met een verbrandingsmotor moet 22 procent worden betaald) stopt eind 2025.

De sector wil dat de stimuleringsmaatregelen langer van kracht blijven, omdat ze de markt voor elektrisch rijden zo stimuleren. Hierdoor worden de klimaatdoelen van het kabinet eerder gehaald, stellen RAI en Bovag.

Met de totale autoverkoop gaat het in Nederland niet goed: in juni werden bijna 9 procent minder nieuwe auto’s verkocht dan een jaar geleden. In mei was ook al sprake van een daling. Hoewel klanten wel bestellen, kunnen fabrikanten niet leveren door een tekort aan onderdelen. Die is onder meer het gevolg van de oorlog in Oekraïne, verstoorde transportketens en het altijd voortdurende tekort aan computerchips. Klanten beginnen inmiddels ook koopschuw te worden door de hoge inflatie en de vrees voor recessie.

Opmerkelijk is dat Volkswagen uit de topvijf van populaire merken is verdwenen. In juni werd de verkoopranglijst aangevoerd door Peugeot.