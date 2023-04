Dankzij de Britse gatenkaas in het wegdek begeef ik mij op de fiets door een mijnenveld

Potholes bij Vanbrugh Park. Beeld Patrick van Ijzendoorn

Tijdens de 40.000 kilometer die ik afgelopen zes jaar op de Londense wegen heb gefietst, ben ik twee keer ten val gekomen. De eerste keer was op weg naar de kerk toen ik, uitwijkend voor twee voetgangers en hun hond, de diepte van een modderplas onderschatte. Het tweede ongeval vond plaats toen ik, op de terugweg van een middagje gokken op paarden in de voetbalkantine, met mijn Gazelle tegen een bankje in het verduisterde Greenwich Park reed.

Onlangs kwam er bijna een derde valpartij bij. In het donker fietsend naar de Marks & Spencer om een pint melk te halen, zag ik twee gaten op Vanbrugh Park over het hoofd. Ternauwernood wist ik het evenwicht te bewaren. Van alle gevaren op de Britse wegen – openslaande deuren, snijdende automobilisten – zijn de zogeheten potholes de meest verraderlijke. Als de wegen worden gezien als een strijdtoneel tussen fietsers en automobilisten, dan zijn dit de mijnen.

Hoe levensgevaarlijk potholes kunnen zijn, bleek begin dit jaar toen een 84-jarige fietser overleed nadat hij door zo’n gat over de kop was geslagen op een plattelandsweg in Lancashire. Dat gebeurde midden in een slecht pothole-seizoen: er waren veel gaten in de weg ontstaan door de strenge vorst die werd gevolgd door een warme en natte winter. De dood van de gepensioneerde muziekleraar leidde tot de hernieuwde oproep aan gemeenten om eindelijk iets te doen aan de pothole-crisis.

Een nieuw probleem is het niet. De naam pothole gaat terug naar de Romeinse tijd toen pottenbakkers gravelwegen openbraken, op zoek naar de klei die het fundament ervan vormde. Twee millennia later zijn niet pottenbakkers het probleem, maar goedkope asfaltering, gebrekkig onderhoud en het te vaak openbreken van het wegdek door nutsbedrijven. De beroerde staat van de wegen is opmerkelijk voor een land van autoliefhebbers, het land van Jeremy Clarkson en Sir Lewis Hamilton.

Er bestaat zelfs een National Pothole Day. Op 15 januari vragen weggebruikers aandacht voor de gatenkaas. Zo werden in Middlesbrough enkele jaren geleden fallussen op het wegdek geschilderd die wijzen naar de gaten, hetgeen de autoriteiten meteen tot actie maande. Een glazenwasser in Essex besloot aandacht te vragen met kinderspeelgoed. Hij plaatste onder meer kleine graafmachines naast de gaten. Na regenval liet hij er plastic zeehondjes in drijven.

Een 18-jarige jongen in Malmesbury besloot een midgetgolfbaan te maken van de wegen in zijn woonplaats, waarna tientallen stadgenoten gingen putten. Rocklegende Rod Stewart schakelde zelf een ploeg stratenmakers in zodat hij niet langer met zijn Ferrari naar zijn villa hoefde te stuiteren. De journalist Ed Wiseman omschreef potholes als een typisch Brits fenomeen: ‘Totaal niet glamourachtig, een beetje beangstigend en heel makkelijk om over te mopperen.’

Inmiddels is er ook een gatenklassement, waarbij het Oost-Londense stadsdeel Newham de lijst aanvoert, gevolgd door Stoke waar een gat zelfs 567 dagen lang ongerepareerd bleef. In mijn eigen stadsdeel is onlangs een motie ingediend om snel actie te ondernemen, om te beginnen met het vullen van een ware krater in de wijk Plumstead. Een fraai exemplaar trof ik onlangs aan op de Prince Charles Road, de plek waar zondag de Londense marathon start.

Charles zelf hoeft zich overigens geen zorgen te maken. De wegen waarover de koning over enkele weken in zijn 260 jaar oude koets naar zijn kroning zal rijden, zijn perfect onderhouden.