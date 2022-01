‘Dan ga ik hem live op Facebook onthoofden’: stoere praatjes of een dreigende terreuraanslag?

Rechtbanktekening van Abdessamad O. en Mohammad G. tijdens de eerste openbare zitting in de extra beveiligde zittingszaal. Beeld Aloys Oosterwijk / ANP

‘Nu kijken, naar zijn hoofd’, zegt de 25-jarige Marwan M. tegen zijn vrienden. Het is 9 juni 2021, ze kijken samen naar een gruwelijke film van IS over hoe je iemand moet vermoorden. Op de bloederige instructievideo is te zien dat een man op het punt staat een ander neer te steken.

‘Bro, wat is er dan?’, vraagt Hasan A. (31). ‘Nu kijken’, herhaalt M., die de film al vaker heeft gezien. ‘Kijk, hij doet het niet goed!’ Terwijl ze zien hoe het slachtoffer sterft, beginnen de mannen te lachen. Laten we blijven kijken tot het einde, zeggen ze, dan wordt een lichaam in stukken gereten door een bomexplosie.

Wat de vrienden niet weten, is dat de AIVD meeluistert en het Openbaar Ministerie op de hoogte houdt. In september 2021 leidt het tot de arrestatie van negen verdachten uit Eindhoven wegens het voorbereiden van en trainen voor terroristische aanslagen.

Grimmig beeld

Ruim drie maanden later, op donderdag 6 januari, zitten acht mannen in de leeftijd van 20 tot 31 jaar in een rechtszaal in Rotterdam. Daar is de eerste voorbereidende zitting van hun strafzaak. Inmiddels hebben bijna 1.400 mensen een petitie ondertekend waarin ze moreel worden ondersteund. De mannen zijn onterecht gearresteerd, staat erin. Ze zijn hoogopgeleid en worden juist gezien als rolmodel.

Toch schetst de officier van justitie een grimmig beeld. Een van de verdachten stelde voor PVV-leider Geert Wilders te ontvoeren. ‘Dan ga ik hem live op Facebook onthoofden.’ Een ander reageerde enthousiast. ‘Als je dat fixt, is het legendary, man.’

‘Ik pop Rutte en Wilders door hun kop, broeder’, zegt een van de vrienden. De AIVD hoort hoe de mannen het martelaarschap verheerlijken, discussiëren over het maken van wapens met een 3D-printer en jihadistische liederen zingen. Een verdachte noemt zichzelf ‘de nieuwe Bin Laden’.

Het blijft grotendeels bij woorden. Wel volgt Marwan M. volgens het OM een training in Bulgarije, waar hij leert hoe je een aanvalsgeweer hanteert. M., die op foto’s poseert met wapens, vraagt anderen ‘na corona’ ook te gaan trainen in Bulgarije. Verder fitnessen ze in een garagebox. Het OM ziet dat als ‘fysieke voorbereiding op de gewapende jihadistische strijd’.

Privésfeer

De mannen hadden geen wapens of explosieven in hun bezit en er zijn geen aanwijzingen dat ze plannen hadden voor een aanslag op een bepaalde datum. Rutte en Wilders kwamen even ter sprake en ze filosofeerden over ‘de gevolgen van een bomaanslag’ op chipmachinefabrikant ASML, maar niets is concreet geworden.

‘Het is zonneklaar dat niet kon worden gewacht op een aanslag’, zegt de aanklager. Het voorbereiden ervan is strafbaar, net als het trainen ervoor. Als je alles optelt, is er volgens haar bewijs genoeg.

Advocaat Peter Plasman stelt best te begrijpen dat het OM besloot in te grijpen. ‘Maar in een strafzaak draait het uiteindelijk om strafbare feiten. Die zijn er niet. Mag je naar walgelijke filmpjes kijken? Mag je foute grappen maken over politici? Ja. De verdachten deden dat in de privésfeer, zonder dat het tot iets zou moeten leiden. Dit is een principiële zaak: waar ligt de grens van de vrijheid van meningsuiting?’

Opjutten

Andere advocaten wijzen erop dat hun cliënten hun leven goed op orde hadden en het gezellig vonden samen te sporten en IS-filmpjes te bekijken. Dat zou je kunnen vergelijken met een avondje netflixen, waar ze elkaar opjutten met stoere praatjes.

‘Ik ben nooit wat van plan geweest’, zegt verdachte Mohammad G. (26) als hij het laatste woord krijgt. Hij spreekt met een zachte g. ‘Ik vind het heel dom dat ik zo met mijn vrienden heb meegepraat. Dit is niet wie ik ben. Ik ben een vriendelijke, sociale, behulpzame jongeman, die heel gelukkig is in Nederland. Mijn moeder zit thuis, zij heeft haar enige kind nodig.’

Het onderzoek is nog lang niet afgerond. De rechtbank beslist 13 januari of de verdachten hun proces in vrijheid mogen afwachten. Een van de negen mannen is al op vrije voeten, met een enkelband.