Damen gaat Duitse oorlogsschepen bouwen

Scheepsbouwer Damen Shipyards, met zijn hoofdkantoor in Gorinchem, gaat vier oorlogsschepen bouwen voor de Duitse marine. De scheepsbouwer is hoofdaannemer voor het project. De fregatten zullen in Hamburg worden gebouwd bij Blohm+ Voss. De opdracht heeft een waarde van 4,6 miljard euro. De contracten ervoor zijn vrijdag getekend. Het gaat om zogenoemde MKS 180- fregatten.

MKS staat voor Mehrzweckkampfschiff, oftewel multifunctioneel gevechtsschip. Het is de bedoeling dat de vier schepen tussen 2027 en 2031 worden geleverd. Daarnaast heeft de Duitse overheid een optie op de levering van nog eens twee extra fregatten, na 2032. De schepen worden ongeveer 155 meter lang en zijn voor diverse doeleinden inzetbaar, zoals crisissituaties, antipiraterijmissies of het opsporen van onderzeeboten. Er is ruimte voor zo’n 110 bemanningsleden. 80 procent van het miljardencontract moet in Duitsland worden besteed.