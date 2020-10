Dam-demonstratie blijft burgemeester Halsema achtervolgen: partijen willen opnieuw uitleg over besluitvorming

Duizenden betogers, veelal met mondkapjes, verzamelden zich in juni op de Dam in Amsterdam om te protesteren tegen politiegeweld. Beeld ANP

Vrijdag werd na een Wob-verzoek van De Telegraaf een grote hoeveelheid WhatsAppberichten vrijgegeven uit de zogeheten driehoek, waarin de burgemeester overlegt met de hoofden van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). Daarop is onrust ontstaan over een berichtje van plaatsvervangend hoofdofficier van justitie Jeroen Steenbrink, die reageert op het feitenrelaas van Halsema, waarin ze schreef dat over het optreden rondom de demonstratie ‘in gezamenlijkheid’ is besloten. ‘Voor het OM is daarbij van belang dat wij bij het besluit gisteren niet zijn betrokken, waar dit in de communicatie wel wordt gesteld’, schrijft Steenbrink.

Verschillende oppositiepartijen willen nu dat Halsema nog eens uitleg geeft over de betrokkenheid van het OM. Op de demonstratie kwamen bijna tienduizend mensen af om te demonstreren tegen de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd. Daarop werd besloten de Dam niet te ontruimen en niet te handhaven op de anderhalvemeterregel. Halsema heeft altijd gezegd dat dit in gezamenlijkheid is besloten. Daaraan twijfelen nu de woordvoerders van de VVD en FvD-fracties in de raad.

Discussie

Een woordvoerder van het OM laat desgevraagd weten dat er inderdaad een discussie is geweest over de betrokkenheid van het OM. Desalniettemin klopt het standpunt van Halsema dat het ‘een gezamenlijk besluit’ is geweest. De afspraken over de demonstratie kwamen namelijk voorbij in de appgroep van de driehoek, waarin het OM vervolgens niet expliciet instemde met de beleidslijn, maar ook geen kanttekeningen plaatste. ‘Daar ontstond vervolgens discussie over’, aldus de woordvoerder.

Uit de Wob-stukken blijkt ook dat het OM een dag later heeft bevestigd dat ze het eens waren met het beleid. Officier van justitie Willem Nijkerk schrijft op dinsdag 9 juni in een mail aan de politie en de burgermeester hoe ze dat het beste kunnen verwoorden: ‘De driehoek is van mening dat de genomen besluiten vooraf en tijdens de demonstratie als driehoeksbesluit kunnen worden gezien.’

Burgermeester Halsema heeft in een debat hierover met de gemeenteraad eerder al gezegd dat het OM niet actief instemde. ‘Afwijken van de lijn – bijvoorbeeld plotseling wél actief gaan handhaven of individueel gaan verbaliseren op de 1,5 meter afstand – had een actief besluit gevergd van het Openbaar Ministerie. Voortzetting, bekrachtiging van de vastgestelde lijn hoeft niet bij herhaling actief te worden bekrachtigd.’