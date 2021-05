Daling ziekenhuiscijfers genoeg voor versoepelingen, Taiwan verscherpt coronamaatregelen

Een school in Taipei, Taiwan wordt gedesinfecteerd. Het aantal coronabesmettingen neemt sterk toe. Beeld REUTERS

Vereiste daling van de ziekenhuisopnamen is bereikt, ruimte voor verdere versoepelingen

De kans dat het kabinet het maandag nog nodig vindt om de pauzeknop in te drukken, is nagenoeg nihil, aangezien de vereiste daling van de ziekenhuisopnamen is bereikt. Door de daling van het aantal ziekenhuisopnamen met meer dan 20 procent is voldaan aan de randvoorwaarde van het Outbreak Management Team om de versoepelingen vanaf woensdag 19 mei door te voeren. Sportscholen, dierentuinen en pretparken mogen met beperkingen dan weer open, een dag later volgen ook de bibliotheken. De versoepeling is mogelijk, omdat de daling van het aantal nieuwe coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen aanhoudt. Het aantal nieuwe ic- en ziekenhuisopnamen is gemiddeld 28 procent lager dan tijdens de piek in april. Vooral het aantal nieuwe ic-opnamen daalt sterk, de afgelopen week zijn gemiddeld 33 nieuwe ic-patiënten per dag opgenomen, in april waren dit er dagelijks zo’n 50. Door de sterk afnemende instroom daalt ook de ziekenhuisbezetting vanwege covid-19. Op dit moment liggen er 2.152 coronapatiënten in de ziekenhuizen, 283 minder dan vorige week zondag. Dit betekent op weekbasis een afname van 12 procent. Op de intensivecareafdelingen zijn op dit moment 686 patiënten opgenomen, een week eerder waren dit er nog 767. De ic-bezetting komt daarmee voor het eerst sinds 1 april onder de 700.

Taiwan verscherpt coronamaatregelen na snelle toename gemelde besmettingen

Taiwan neemt strengere maatregelen in en rond de hoofdstad Taipei om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Autoriteiten dringen aan op thuiswerken en onderwijs op afstand, evenals het dragen van mondkapjes. Horeca en andere recreatieve voorzieningen moeten sluiten. De 24 miljoen inwoners tellende eilandstaat had het virus vorig jaar grotendeels buiten de deur weten te houden, maar ziet het aantal besmettingen nu toch snel oplopen. De autoriteiten maakten zondag melding van een 207 nieuwe coronabesmettingen, de grootste stijging tot dusver. De groeiende bezorgdheid onder burgers leidde tot een run op supermarkten waar mensen onder meer noodles en toiletpapier inkopen. Taiwan registreerde sinds het begin van de pandemie minder dan 1.700 besmettingen, van wie tweederde de besmetting opliep in het buitenland.