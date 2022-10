Daling in meldingen van mensenhandel: ‘Minder zicht op uitbuiting en gedwongen prostitutie’

Slachtoffers van mensenhandel bij Guatemala-Stad. Beeld AFP

Comensha heeft vorig jaar 791 nieuwe slachtoffers van mensenhandel in Nederland geregistreerd. Dat is veel minder dan in 2020 (1.013) en 2019 (1.372).

‘We weten dat de cijfers niet de echte situatie weergeven’, zegt directeur-bestuurder Ina Hut. ‘We horen van opvanginstellingen en organisaties als de Jeugdzorg dat het aantal slachtoffers niet daalt en veel groter is. Dat blijkt ook uit onderzoeken. Zo komt de Nationaal Rapporteur Mensenhandel uit op minstens vijfduizend slachtoffers per jaar.’

Tal van misdrijven vallen onder mensenhandel: ‘Denk aan gedwongen prostitutie, van vrouwen en mannen. Denk aan veel Oost-Europeanen, maar ook Aziaten, die worden uitgebuit in kassen en in keukens van restaurants, of ’s avonds voor een hongerloontje schoonmaakwerk doen. En denk aan criminele uitbuiting: jongeren die bijvoorbeeld worden gedwongen pakketjes met drugs te vervoeren. Al die groepen krijgen niet de hulp en bescherming waar ze recht op hebben.’

Dat komt onder meer door een te strikte interpretatie van privacywetgeving, constateert ze. ‘Veel zorginstanties en professionals denken ten onrechte dat ze alleen gegevens van slachtoffers aan de politie en ons mogen doorgeven als de persoon in kwestie toestemming heeft gegeven. Dat is niet zo, volgens onze privacy-juristen.’

Bij opsporingsdiensten speelt dit probleem niet, die zijn verplicht om signalen door te geven aan Comensha. Toch is met name het aantal meldingen van de Nationale Politie gedaald, met ruim 37 procent: van 490 in 2020 naar 310 in 2021.

Capaciteit is op sterkte

Ina Hut: ‘Wij zien meerdere mogelijke verklaringen. Door de coronapandemie lag de vergunde prostitutie stil, en heeft een deel van het werk zich verplaatst naar hotels en privé-adressen. Daar gebeurde het illegaal, en hadden opsporingsdiensten en gemeenten er minder zicht op. Ook horen we van sommige korpsen dat medewerkers die zich bezighouden met mensenhandel worden ingezet voor andere taken. Frank Paauw, korpschef van Amsterdam, heeft hierover onlangs een brandbrief geschreven aan het Openbaar Ministerie en burgemeesters.’

Volgens de Nationale Politie heeft de daling niets te maken met andere taken die prioriteit zouden krijgen. ‘Het klopt dat op dit moment extra medewerkers van de afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel worden ingezet om vreemdelingen te registreren en identificeren, maar dat is tijdelijk’, zegt woordvoerder Mireille Beentjes.

‘We kampen op een aantal gebieden met capaciteitsgebrek’, erkent ze. ‘Maar bij mensenhandel zijn we op sterkte en voeren we juist meer opsporingsonderzoeken uit dan de afgelopen jaren.’

Beentjes komt met een andere verklaring. ‘Per jaar zijn er grote verschillen als je kijkt uit welke landen vluchtelingen komen. In 2019 kwamen relatief veel Nigerianen naar Nederland, daar zaten veel slachtoffers van mensenhandel tussen. Om precies te zijn 322. Die stroom is opgedroogd, vorig jaar waren er nog maar 32 meldingen van Nigerianen.’

De Nationale Politie is volgens haar bereid mee te werken aan een onafhankelijk onderzoek naar de daling van het aantal meldingen, waar Comensha dinsdag voor pleitte: ‘We weten dat er veel meer slachtoffers zijn dan we nu in beeld hebben, vaak in schrijnende omstandigheden. Die willen we graag uit de problemen helpen.’