Daling in aantal doden en ziekenhuisopnames, tekenen van langzame verbetering

Coronapatienten gaan vanuit het Jeroen Bosch Ziekenhuis naar ziekenhuizen in het noorden. Beeld Marcel van den Bergh

In totaal zijn er in Nederland nu 1.173 inwoners overleden door het virus. Het sterftecijfer van 134 doden per dag is duidelijk lager dan dinsdag, toen het RIVM 175 doden registreerde.

De sterftecijfers in Nederland schommelen wel per dag en waren dinsdag vermoedelijk hoger vanwege het weekeinde. Niet alle overledenen worden dezelfde dag gemeld, vele zijn op eerdere dagen gestorven maar nu pas geregistreerd.

Inmiddels zijn er voor het eerst twee personen jonger dan 50 jaar overleden, meldt het RIVM. Beide hadden al ernstige andere aandoeningen.

Deskundigen houden er rekening mee dat het aantal sterfgevallen de komende periode in Nederland verder kan oplopen. Patiënten die op de intensive care terechtkomen, verblijven daar gemiddeld 23 dagen. Pas als het aantal ziekenhuisopnames daalt, kan na verloop van tijd ook het aantal doden zakken. ‘Tussen besmetting en overlijden kan zo een maand zitten,’ zegt hoogleraar toegepaste statistiek en datavisualisatie Casper Albers. ‘Om het effect van de maatregelen te zien bij de sterftecijfers moeten we helaas nog geduld hebben.’

Het aantal nieuw geregistreerde patiënten dat is opgenomen in het ziekenhuis liep woensdag op met 447. Dit is aanzienlijk minder dan de 722 een dag eerder. In totaal zijn er in Nederland 4.712 patiënten met het coronavirus opgenomen (geweest) in het ziekenhuis, aldus het RIVM.

Vooral ziekenhuizen in Noord-Brabant zouden over de piek van nieuwe patiënten heen zijn, meldt het RIVM. In Zuid-Holland, Noord-Holland, Gelderland en Limburg neemt het aantal opnames nog wel wel duidelijk toe. In Flevoland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Friesland is het aantal opnames stabiel laag.

Het RIVM benadrukt dat de ziekenhuisopnames en sterftecijfers lager uitvallen dan te verwachten viel zonder maatregelen. In Nederland zijn inmiddels bijna drie weken landelijke maatregelen van kracht, die het kabinet dinsdagavond verder verlengde. In Brabant geldt al langer een strenger regime, wat de daling van nieuwe ziekenhuisopnames mogelijk verklaart.

‘In Brabant zien we de groei van nieuwe opnames afvlakken’, bevestigt Bart Berden, bestuursvoorzitter van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en voorzitter van Regionaal Overleg Acute Zorg (Roaz) in Brabant. ‘De opnames op de intensive care nemen echter nog wel toe, want deze golf zien we meestal een dag of tien na een ziekenhuisopname.’

Door de aanvoer van nieuwe patiënten zijn de beschikbare intensive care bedden in Nederland wel nagenoeg vol. Inmiddels zijn er meer dan 1.150 patiënten opgenomen op de intensive care, meldt de stichting Nice (Nationale Intensive Care Evaluatie) woensdagmiddag. Berden benadrukt dat de zorg voor andere patiënten niet uit het oog moet worden verloren. ‘Er was laatst bijna geen operatiekamer vrij voor een vrouw die een keizersnede nodig had. Dit is gelukkig goed afgelopen, maar voorlopig blijft het moeilijk balanceren in de zorg.’