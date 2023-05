Daling huizenprijzen zet onverminderd door, ook aantal verkochte huizen neemt af

Belangstellenden voor een nieuwbouwhuis in Middelburg. De huizenprijzen zijn in april opnieuw gedaald. Beeld Arie Kievit

Daarmee zet de daling van de huizenprijzen onverminderd door. Volgens cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek en het Kadaster maandag hebben gepubliceerd, waren bestaande woningen in april 1,1 procent goedkoper dan in maart. Dat leidde er nog niet toe dat er ook meer huizen werden verkocht. Integendeel: het aantal transacties nam in vergelijking met vorig jaar juist met bijna 20 procent af.

Veel kopers lijken te wachten totdat de huizen nog goedkoper worden, terwijl verkopers eerst hun huis willen verkopen voordat ze overgaan tot de koop van een nieuwe woning, uit angst voor dubbele woonlast. Daarmee is de situatie op de huizenmarkt heel anders dan die tot ruim een halfjaar geleden was. Het afgelopen decennium werden huizen steeds sneller verkocht tegen een steeds hogere prijs. Vergeleken met juni 2013 waren de prijzen in april nog altijd ruim 87 procent hoger, met een gemiddelde van 401.374 euro.

Gestegen hypotheekrente

De omslag op de huizenmarkt is het gevolg van de gestegen hypotheekrente. Om de inflatie te beteugelen, verhoogde de Europese Centrale Bank afgelopen maanden stapsgewijs de rente. Daardoor is het voor potentiële huizenkopers duurder geworden om te lenen: voor hetzelfde maandbedrag kunnen zij minder geld op tafel leggen. Voor met name starters, die geen overwaarde of lopende hypotheek hebben, verdampte door die hogere rente ook direct het voordeel van de lagere huizenprijzen.

De Nederlansche Bank verwacht wel dat de situatie voor die laatste groep wat zal verbeteren. Omdat de lonen stijgen en de huizenprijzen naar verwachting zullen blijven dalen, zou de betaalbaarheid van een koophuis eind dit jaar ruim 4 procent beter zijn dan eind 2021.