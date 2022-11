Daling huizenprijzen? Met flinke overwaarde kunnen huiseigenaren dat best wel hebben

Vooroorlogse en vrijstaande woningen hebben volgens Calcasa in geld uitgedrukt de meeste overwaarde. Beeld ANP

Vooral in gemeenten met veel ‘miljoenenwoningen’ is de overwaarde groot. In Aerdenhout is dat 634 duizend euro, in Bloemendaal 515 duizend euro. Daarna volgen Blaricum, Laren en Heemstede met overwaarden van circa 40 procent.

Vooroorlogse en vrijstaande woningen hebben volgens Calcasa in geld uitgedrukt de meeste overwaarde. Dat heeft sterk te maken met hun hogere verkoopprijzen. Meegroeien met de markt betekent dan ook relatief meer euro’s aan overwaarde. De gemiddelde woningwaarde is 445 duizend euro.

In Amsterdam is de gemiddelde overwaarde 38 procent: zo’n 235 duizend euro. Gezamenlijk hebben Amsterdammers een overwaarde van 25 miljard euro over ruim 100 duizend woningen. In de provincie Limburg is de gemiddelde overwaarde het laagst, met 121 duizend euro. Zeeland en Friesland gaan die provincie net voor met respectievelijk 129 duizend euro en 132 duizend euro aan overwaarde.

Verdampen overwaarde

Samen hebben de Nederlandse woningen nu een waarde van ruim 1,2 biljoen euro, met een gezamenlijke overwaarde van bijna 500 miljard euro. Dat surplus is door het aflossen van hypotheekleningen waarschijnlijk nog veel hoger. Mochten de huizenprijzen met 10 procent per jaar gaan dalen – een gedachteoefening van Calcasa – dan duurt het tot 2028 tot alle overwaarde is verdampt. Bij 5 procent daling duurt dat tot 2033.

Directeur Pellemans bekeek ook een scenario als de kredietcrisis van 2008, toen de huizenprijzen in vijf jaar met bijna 20 procent daalden. Mocht zich nu een vergelijkbare crisis voordoen, dan neemt de gemiddelde overwaarde af met bijna 40 procent ofwel 70 duizend euro.

‘Dat beperkte verlies laat zien dat de Nederlandse woningmarkt een olietanker is’, aldus Pellemans. ‘Prijsdalingen gaan vaak geleidelijk. Het extreme zat in de prijsstijging van de laatste acht à negen jaar. Omgekeerd hebben we dat nog niet meegemaakt.’

De woningwaarde-onderzoeker vergeleek de koopprijs van de woning (met een uiterste aankoopdatum in 1993) met de huidige marktwaarde. Daarbij ging het om de 3 miljoen woningen. ‘Hoe langer het ritje dat de koper heeft gemaakt, hoe meer overwaarde’, aldus Pellemans. ‘Recent gekochte woningen zullen bij prijsdalingen harder worden geraakt.’