Dales per direct weg als partijvoorzitter 50Plus

Geert Dales als voorzitter van 50PLUS Beeld Arie Kievit

De Kamerleden van 50Plus wilden dat Dales al eerder zou vertrekken, maar begin mei zei hij nog minstens twee maanden aan te zullen blijven om de ledenvergadering te organiseren. Dat ging sneller dan verwacht, zegt hij. ‘Ik ben nu uitbestuurd bij 50Plus’, aldus de voormalige VVD’er.

Dales kwam in conflict met een deel van de ouderenpartij, nadat begin april uitlekte dat hij een plaats op de kieslijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen ambieerde. Een aantal voorzitters van provinciale afdelingen maakten bezwaar tegen de politieke aspiraties van hun partijvoorzitter. Partijleider Henk Krol steunde Dales echter in die ambitie.

De kwestie was de opmaat voor een scheuring van de partij. Krol vertrok onlangs bij 50Plus om met collega-Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen (ex-Partij voor de Dieren) een nieuwe partij te beginnen: de Partij voor de Toekomst. Tweede Kamer-lid Corrie van Brenk heeft het fractievoorzitterschap van 50Plus op zich genomen. Erevoorzitter en partijoprichter Jan Nagel stelde zich vrijdag kandidaat voor de opvolging van Dales als partijvoorzitter. Voor de functie die Dales achterlaat hebben zich nog zes andere kandidaten gemeld.

Twee weken geleden deed Dales namens het partijbestuur aangifte wegens smaad en laster tegen Van Brenk, omdat zij op de radio had verklaard dat Dales bezig was ‘de kas van 50Plus te plunderen’. Ze doelde daarbij op de hoge advocaatkosten die Dales en zijn medebestuursleden maakten in hun verdediging tegen de aantijgingen van ontevreden partijgenoten. Vorige week trok het partijbestuur de aangifte tegen Van Brenk weer in, omdat ze haar excuses voor die uitspraak had aangeboden.

Dales suggereert nu dat hij het heeft bijgelegd met Van Brenk en de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Martin van Rooijen. ‘Afgelopen zaterdag heb ik samen met de collega’s een gesprek gevoerd met de 50Plus-fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer. Wat mij betreft is alles wat gedeeld moest worden gedeeld. Het was een goed gesprek dat de weg opende voor genormaliseerde contacten in de toekomst. We waren het eens dat Nederland te klein is om blijvend in onmin te verkeren.’ Dikke vrienden zullen ze desondanks niet worden, voegt hij er telefonisch aan toe.

Dales wil niet politiek actief worden bij de Partij voor de Toekomst, hoewel hij betaalde voor het logo van Krols nieuwe partij. De ex-voorzitter gaat nu eerst een boek schrijven over zijn ervaringen in de seniorenpolitiek.