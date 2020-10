Dalende trend moord en doodslag: vorig jaar 125 slachtoffers in Nederland

De politie doet onderzoek in een woning Sint-Michielsgestel, waar een dode man werd gevonden. Beeld ANP

Vergeleken met twintig jaar eerder is er een sterke daling zichtbaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2000 stierven er 223 inwoners door moord of doodslag. Nog steeds zijn de meeste slachtoffers én daders mannen.

De helft van alle vermoorde mannen is tussen de 20 en 40 jaar. Bij vrouwen zijn de slachtoffers meer verdeeld over de leeftijdsgroepen. De grootste afname in dodelijke slachtoffers in de afgelopen twee decennia is te zien onder de dertigers, in die leeftijd vielen de afgelopen vijf jaar ruim tweeëneenhalf keer minder doden dan in de periode 2000 tot 2005.

Vrouwen worden veelal omgebracht door bekenden. Bij bijna 6 op de 10 vrouwelijke slachtoffers is de dader een partner of ex-partner. Vaak is er sprake van ruzie, jaloezie of een andere vorm van huiselijke omstandigheden, zo blijkt uit cijfers van de politie. Vrouwen worden vaak in huiselijke sferen neergestoken of gewurgd. Bij mannelijke slachtoffers is de dader vaker een kennis/vriend of iemand uit het criminele circuit en wordt drie van de vier keer gebruikgemaakt van een vuur- of steekwapen.

De politie heeft in ruim 80 procent van de gevallen een dader in beeld. In het laatste jaar stonden 600 verdachten terecht voor moord of doodslag. Hiervan was maar liefst 90 procent man.

De meeste moorden worden gepleegd in de grote steden. Zo vielen er in 2019 in Amsterdam 17 slachtoffers, in Rotterdam waren dit er 11 en in Den Haag 14. Dit is het eerste jaar dat er meer slachtoffers vielen in Den Haag dan in Rotterdam.