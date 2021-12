Dalende coronacijfers in Nederland, stilte voor de omikronstorm?

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid passeert Jaap van Dissel van het RIVM op weg naar het coronadebat in de Tweede Kamer. Beeld Bart Maat / ANP

Voor het eerst sinds oktober daalt de ic-bezetting

Het aantal Nederlandse ic-patiënten met covid-19 is de afgelopen week gedaald, van 655 naar 638. Dat is inclusief degenen op een Duitse intensive care. Het is voor het eerst sinds begin oktober dat er minder coronapatiënten op de ic liggen dan een week eerder.

Er liggen ook 453 patiënten met andere aandoeningen op de ic, wat de totale bezetting op 1.075 brengt. Vrijdagmiddag bedroeg de ic-capaciteit 1.223 bedden. Doorgaans moeten er 188 bedden vrij zijn voor noodsituaties, vrijdag waren dit er dus 40 te weinig.

Op de verpleegafdelingen is de daling op weekbasis al eerder ingezet. Hier lagen vrijdagmiddag 1.834 coronapatiënten, een week eerder 2.148.

De opnamecijfers krimpen intussen verder, de afgelopen week met 17 procent naar 260 opnamen per dag. Op de ic werden dagelijks 37 coronapatiënten opgenomen, 9 procent minder dan vorige week.

Aantal meldingen daalt, aantal testen ook

De afgelopen week zijn dagelijks gemiddeld 15.202 besmettingen gemeld, 24 procent minder dan vorige week. Maar het aantal testen daalde bijna even snel: de GGD test nu 59 duizend personen per dag, een afname van 23 procent. Het percentage positieve testen stijgt nog altijd licht, van 23,5 naar 23,9 procent op weekbasis.

Welk aandeel het nieuwe zelftestadvies heeft in de dalende besmettingscijfers is nog onduidelijk. Onbekend is of iedereen met een positieve uitslag deze, zoals geadviseerd, bij de GGD laat bevestigen.

Duitsland vreest hevige golf ondanks dalend aantal meldingen

Hoewel in Duitsland het aantal positieve testen daalt, vreest gezondheidsminister Karl Lauterbach een hevige vijfde golf. De stijgende sterftecijfers, die in Duitsland nu hoger liggen dan in veel omringende landen, zijn hem een doorn in het oog.

Dagelijks worden gemiddeld 380 coronasterfgevallen gemeld, een verdubbeling in een maand tijd en omgerekend naar inwonertal ongeveer anderhalf keer zo veel als in Nederland. De afgelopen week zijn in Duitsland 300 duizend besmettingen gemeld, een afname van 19 procent op weekbasis.

Boosters zijn de uitweg uit de omikrongolf, aldus de nieuwe minister. Op dit moment kampt Duitsland met vaccintekorten, waardoor de boostercampagne minder snel gaat dan gehoopt. Lauterbach zei in een uitzending van omroep ZDF vaccins over te willen kopen van Oost-Europese landen. In Duitsland zijn nu 27 boosterprikken per 100 inwoners toegediend, in Nederland 8,5.