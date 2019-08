Dak AZ-stadion ingestort door wind en constructiefouten

De constructie van het AZ-stadion was niet berekend op de wind die het dak op 10 augustus naar beneden drukte. Beeld ANP

De wind drukte tijdens de storm in het weekend van 10 augustus het dak naar beneden. Op die kracht was de constructie niet berekend, waardoor het dak bij de lasverbindingen knapte en instortte. Door eerdere stormen was het dak van het 13 jaar oude stadion in Alkmaar al verzwakt. Tijdens de ineenstorting waren geen mensen aanwezig in het stadion.

Royal Haskoning stelt nu dat de lassen niet sterk genoeg waren en te dun waren uitgevoerd. Ook zijn de verbindingen van de spanten volgens het bureau niet goed ontworpen. Het bedrijf doet nog verder onderzoek. Dat moet leiden tot een definitieve conclusie begin volgend jaar.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) doet ook nog onderzoek naar de instorting. De OVV wil onder meer het ontwerp, de vergunningverlening en de bouw van het AZ-stadion onderzoeken, maar bekijkt ook het onderhoud en beheer van de afgelopen jaren.

Failliet

Voetbalclub AZ is inmiddels begonnen met het verwijderen van een groot deel van het dak, waarna het opnieuw opgebouwd zal worden. Vlak na de ramp werd er gespeculeerd dat er flink op de constructie van het stadion was bezuinigd, om de kosten te drukken. De betrokken instructeur Siem Romkes erkende tegen de Volkskrant dat hij een nieuw ontwerp had gemaakt waarmee flink bespaard was, maar dat er met de constructie niets mis was. ‘Mijn berekeningen klopten’, stelde hij. Het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de lasverbindingen ging vlak na de bouw van het stadion failliet.

Wanneer voetbalclub AZ weer in het stadion kan spelen, is niet bekend. Voor de afgelopen wedstrijden week de club uit naar het stadion van ADO Den Haag en dat van FC Twente in Enschede.