Dagkoersen: Rutte hoopt op wat lucht voor May maar brengt de noodwet alvast in stelling

Licht verbijsterd kunnen kabinet en Kamer vooralsnog weinig meer doen dan toekijken hoe hun collega's aan de andere kant van het Kanaal alle regie op de Brexit verliezen. De noodscenario's komen uit de kast.

Zonder de Britten

Premier Rutte is ‘constant beschikbaar’, liet hij vanmorgen weten, als de Britse regering na de afgang van dinsdagavond nieuwe plannen wil bespreken om te voorkomen dat de Brexit op 29 maart uitloopt op een vertrek zonder afspraken. ‘Maar dan moeten we wel een idee hebben hoe ze het willen oplossen, want nog een paar maanden langer in dit cirkeltje blijven draaien heeft geen zin.’

Mits ze met een nieuw plan komt, verdient zijn Britse collega Theresa May extra tijd, voegde Rutte toe. Hij en zijn Europese collega's zullen met een verzoek om uitstel ‘welwillend’ omgaan. Mits de Britten dan ook één of meer van de ‘rode lijnen’ schrappen die ze eerder hebben getrokken, bevestigen Brusselse diplomaten.

Ruttes impliciete boodschap mag duidelijk zijn: hartstochtelijk hoopt Nederland nog altijd een harde Brexit te voorkomen. De belangen voor het Nederlandse bedrijfsleven, de douane, de Brits-Nederlandse inwoners en de economie in het algemeen zijn te groot. Dat leidde dinsdagavond al tot een noodoproep van de werkgevers. ‘Premier Rutte moet met zijn langjarige ervaring in de EU kijken welke mogelijkheden er zijn om uit deze impasse te geraken door de zaak te temporiseren', aldus VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer.

Dat beloofde Rutte prompt, maar intussen bereidt het kabinet zich wel degelijk voor op een ongereguleerde Brexit. De noodwet die daartoe klaar ligt, is bedoeld om op elke onverwachte ontwikkeling na 29 maart onmiddellijk te kunnen reageren. Zonder goedkeuring vooraf van het parlement, want dat kost dan veel te veel tijd, voorspelt regievoerend minister Stef Blok.

Nu de de kans groeit dat ie nodig zal zijn, wordt de noodwet waarschijnlijk volgende week behandeld in de Tweede Kamer. Die heeft nog wel noten op z'n zang. Onder aanvoering van de coalitiepartijen D66 en CDA zal een meerderheid waarschijnlijk eisen dat de superbevoegdheden van de ministers maar zes maanden gelden. Ook moeten alle genomen spoedbesluiten binnen tien weken alsnog parlementaire goedkeuring krijgen. Anders worden ze geschrapt.

Of het echt zo zal gaan, hangt om te beginnen af van de vraag of Theresa May na vanavond nog de regie heeft bij de Britten. Volg de ontwikkelingen in het Lagerhuis ook vanavond hier in ons liveblog.

Lerarentekort groeit

Slecht nieuws voor onderwijsgevend Nederland kwam vandaag van de ministers Slob en Van Engelshoven: het lerarentekort wordt met de dag nijpender. Volgens de nieuwste ramingen komen de basisscholen over vijf jaar circa 4.200 voltijdsleerkrachten tekort. Over tien jaar kan dat tekort zijn opgelopen tot tienduizend voltijdbanen. In het voortgezet onderwijs gaat het helemaal mis bij de exacte vakken en de talen. Een oplossing is niet in zicht, al hebben de leraren - die zich opmaken voor een landelijke staking - wel een idee.

Asscher zet zich schrap

PvdA-leider Asscher begon vandaag alvast aan het politieke gezelschapsspel waaraan alle oppositiepartijen de komende weken gretig zullen meedoen: zijn zij wel/niet bereid om het kabinet overeind te houden in de Eerste Kamer als dat daar z'n meerderheid verliest op 20 maart? En tegen welke prijs dan? Voor de microfoon van RTL zet Asscher zich om te beginnen maar eens schrap: hij voelt er niks voor, met dit kabinet ‘dat niet luistert naar de gewone Nederlanders'.

