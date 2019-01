Dagkoersen: ruis op de lijn Ankara-Den Haag

Goedemiddag,

Terwijl Buitenlandse Zaken zich afvraagt waarom het niet wist van de verdenkingen tegen FD-journalist Ans Boersma, gaat de coalitie enthousiast door met het beledigen van de voorzitter van de Klimaattafels.

GESPREK VAN DE DAG

De kwestie-Boersma

Een dag na de onverhoedse uitzetting van FD-journalist Ans Boersma uit Turkije, wordt duidelijk dat het kabinet nog lang niet van de kwestie is verlost. Zeker is dat Boersma werd uitgezet nadat justitie in Nederland informatie had uitgewisseld met de collega's in Turkije. Over de strekking van die informatie is al veel geschreven maar nog niets bevestigd. Het OM probeerde de bezorgde reacties vanuit de journalistiek te pareren met de verzekering dat het in elk geval niet ging over Boersma's journalistieke werkzaamheden.

Blijft de vraag staan of Nederland, met het oog op de toch al precaire positie van journalisten in Turkije, wel voorzichtig genoeg heeft geopereerd. Zijn de verdenkingen jegens Boersma zwaar genoeg om haar uitzetting of een mogelijke arrestatie in Turkije te riskeren?

Teken aan de wand is dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zo openlijk uitdraagt dat het niet op de hoogte was van de activiteiten van het OM. En dat had het wel willen zijn, bevestigen ingewijden aan de Volkskrant, juist omdat het om een journalist ging, die rond haar uitzetting ook diplomatieke bijstand kreeg van de Nederlandse ambassade in Ankara. ‘We doen intern navraag hoe het proces is verlopen', aldus minister Kaag.

Minister Grapperhaus van Justitie wilde daar vrijdag na afloop van de ministerraad alleen formeel op reageren. ‘We mogen niet zomaar informatie uit een strafrechtelijk onderzoek delen met Buitenlandse Zaken.’ Op de zaak zelf wilde hij niet inhoudelijk ingaan. Eerst wil het OM nog met Boersma praten. ‘We moeten het strafrechtelijk onderzoek afwachten.’

PISPAAL VAN DE WEEK

Ed Nijpels

Temidden van alle interne coalitietwisten over het klimaatbeleid, heeft Rutte III deze week één ding bereikt: het zal niet makkelijker worden om mensen te vinden als er weer eens een commissie moet komen om een politiek probleem op te lossen. VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff schaarde immers niet alleen zijn D66-collega Jetten maar ook zijn partijgenoot Ed Nijpels onder de ‘klimaatdrammers'. Dezelfde Nijpels dus die door de VVD gevraagd was een concept-Klimaatakkoord in elkaar te sleutelen.

Dat is nou ook wat, reageert Nijpels vandaag in dagblad Trouw. ‘Ik vind het niet sjiek als je als politiek besluit om klimaattafels in te stellen, om daar vervolgens denigrerend over te praten.’

Inderdaad niet sjiek, reageert een anonieme bron binnen een van de coalitiepartners op zijn beurt vandaag in De Telegraaf, om er vervolgens nog een schepje bovenop te doen. De VVD wilde toch zelf per se Nijpels? ‘Van ons hoefde dat niet. Nijpels is natuurlijk vergane glorie.’

Hier en daar wordt intussen geopperd dat Nijpels later dit voorjaar, na de doorrekening van de plannen, nog nodig zal zijn voor een derde ronde onderhandelingen om de puntjes op de i te zetten.

Wie in de coalitie zal de opdracht krijgen om het hem te gaan vragen?

‘In het interview zegt Nijpels dat Dijkhoff hem voor de publicatie van het interview in De Telegraaf heeft gebeld en heeft gezegd dat hij nog steeds achter het klimaatdoel staat van 49 procent CO2-reductie in 2030’ https://t.co/TI9XM2klBU Jaap Jansen

ONDERTUSSEN IN...

Oppositiekringen

De coalitie heeft nog iets bereikt met de klimaatruzie: de oppositie vertrouwt het proces niet meer. Het hele front, van de PVV tot aan GroenLinks, vroeg vandaag in een brief aan het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving om de doorrekening van de concept-klimaatplannen niet alleen aan het kabinet te sturen maar ook aan alle fracties in de Tweede Kamer.

Ze vrezen dat het kabinet anders de kans zal grijpen om het klimaatdebat over de provinciale verkiezingen van 20 maart heen te tillen. ‘We moeten een situatie voorkomen waarin partijen voor de verkiezingen onduidelijk kunnen zijn over hun plannen om vervolgens, een paar weken na de stembusgang, kiezers te verrassen met ingrijpende besluiten.’

Een woordvoerder van het Planbureau voor de Leefomgeving laat weten dat het verzoek in overweging wordt genomen, maar dat op dit moment nog niet eens duidelijk is hoeveel tijd de berekeningen überhaupt gaan kosten. Premier Rutte hield zich na afloop van de ministerraad op de vlakte: ‘Wanneer de Planbureaus ermee komen, dat wordt nog uitgezocht. Maar het zal eerder na dan voor de verkiezingen zijn. Gewoon omdat dit tijd kost.'

Bovendien zijn het provinciale verkiezingen, voegde hij fijntjes toe. ‘Ik zie niet wat het klimaatakkoord daarmee te maken heeft.’

Lilian Marijnissen, Jesse Klaver, Lodewijk Asscher en Geert Wilders eerder dit jaar in debat met het kabinet. Beeld ANP - Bart Maat

