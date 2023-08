Dagjesmensen vaak enthousiaster over Canal Parade dan lhbti-gemeenschap

Opbouw van een boot voor de Canal Parade van Onbeperkt Meedoen, een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Beeld Eva Plezier / ANP

Hierdoor zijn zij doorgaans enthousiaster over de Pride Walk, de optocht waarmee de Pride-weken worden afgetrapt. Over het algemeen krijgen de boottocht en het Pride-evenement hoge waarderingscijfers, blijkt uit onderzoek van de gemeente Amsterdam in 2022. Maar bezoekers van buiten de stad geven de boottocht gemiddeld een 8,3, terwijl lhbti’ers (van binnen en buiten Amsterdam) een 7,6 geven.

Doorgaans zijn boten van lhbti-organisaties in de minderheid. Commerciële boten zijn volgens de organisatie nodig om het evenement te kunnen betalen, maar het aantal plekken voor grote bedrijven is wel beperkt. Ook kleine particuliere partijen krijgen een kans. Uitbreiding is vanwege de beperkte ruimte niet mogelijk, waardoor het aantal deelnemende boten al jaren op tachtig staat.

De Canal Parade, die gaat van het Scheepvaartmuseum naar de westkant van het Centraal Station, staat op de lijst van immaterieel Nederlands erfgoeden werd voor het eerst gehouden in 1996. De eerste Pride-evenementen, die in 1970 werden gehouden in New York, Chicago en San Francisco, waren protestoptochten.

Die vormden een herdenking van de Stonewall-rellen in New York van een jaar eerder. Daar stond de homogemeenschap na ontruiming van de kroeg Stonewall Inn op tegen discriminatie door de politie. Het grootste Pride-evenement vindt tegenwoordig plaats in São Paolo in Brazilië, met 3 miljoen bezoekers.