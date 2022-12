Dagen van verbazing & more

Dagen van verbazing, nooit kondigen zij zich van tevoren aan. Je merkt pas dat het er eentje is bij het inzepen onder de douche, wanneer je plotseling denkt: oksel? Wat een krankzinnig woord eigenlijk. Al snel sta je dat lichaamsdeel dan te inspecteren in de spiegel, om vast te stellen dat het geen lichaamsdeel is, maar slechts een holte, een iets dat niet is. Razend interessant, maar je wordt alweer afgeleid door het volgende verbijsterende besef: dat je vader, die al je hele leven een snor heeft, een snor heeft.

Zulke dagen zitten wat losser om je heen dan andere. Verbazing zet het oordeel buitenspel. Als je een nagelsalon passeert die ‘Only Nails & More’ heet, ben je zo een kwartier zoet met het imagineren van de bijeenkomst waar werd besloten dat het die naam moest zijn. Daarop volgt dan het besef dat je bent vergeten je eraan te ergeren, wat, jezelf kennende, alweer zo verbazingwekkend is.