Dagelijks leven blijft duurder worden, vorig jaar hoogste inflatie in twee decennia

De stijging van de inflatie komt met name door ontwikkelingen op de energiemarkt, blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag heeft gepubliceerd. In december was elektriciteit en gas bijna 75 procent duurder dan een jaar eerder. Daar komt bij dat de prijzen zich een jaar geleden juist in een dip bevonden.

Ook de prijzen voor vlees, groente en fruit hadden in december een belangrijk aandeel in de inflatie. Consumenten betaalden voor voedsel 2,6 procent meer dan een jaar eerder eerder. Volgens het CBS komt deze prijsstijging met name op het conto van vlees, groenten en fruit.

Over een heel jaar genomen werd in 2002 voor het laatst een hogere inflatie gemeten. De decemberwaarde van 5,7 procent is zelfs de hoogste prijsstijging in bijna 40 jaar. Vorige maand kwam kwam het CBS in zijn berekeningen uit op een inflatie van 5,2 procent.

Bungalowparken

Dat het inflatiecijfer over vorige maand niet nog hoger ligt, komt volgens het CBS voornamelijk door de benzineprijzen en het verblijf in bungalowparken. In 2021 was het huren van een huisje gemiddeld 7,1 goedkoper dan een jaar eerder. De prijs voor motorbrandstof nam wel met ongeveer een kwart toe, maar die stijging was minder hoog dan in november.

Hoe harder de prijzen stijgen, hoe minder burgers kunnen kopen van hun loon, pensioen of uitkering. Vorige week bleek dat de cao-lonen de inflatiecijfers afgelopen jaar niet konden bijbenen. Omdat werkgevers en werknemers hun cao’s voor langere tijd afsluiten, volgen deze niet direct de ontwikkelingen in de economie.