Dagboek vanuit het coronahotel: één negatieve test maakt nog geen zomer, twee wel

Finn Florijn: 'Ze zeggen dat je soms na een maand nog steeds positief kan testen.’ Beeld ANP

De 21-jarige skiffeur, die inmiddels al zeven dagen in afzondering zit, had er wel rekening mee gehouden dat het virus nog altijd in zijn lichaam zit. Niet vanwege klachten, die had en heeft hij nog steeds niet, maar uit zelfbescherming. ‘Dan kan het alleen maar meevallen.’

Sinds donderdag wordt hij elke dag tussen 10 en 11 uur gebeld op de hoteltelefoon. Of hij naar beneden wil komen, naar de eetzaal op de eerste verdieping, voor een PCR-test. Daar staan twee stoeltjes klaar en personeel om de tests af te nemen, het gebruikelijke gegoochel met speeksel en testbuisjes.

Vrijdag zag hij Josy Verdonkschot nog even toen zijn test erop zat. De bondscoach van de roeivrouwen was na hem aan de beurt. ‘Hij zit ook alweer op dag zes. Dat schiet op.’

Het komt niet vaak voor dat iemand binnen de vaste termijn van tien dagen tweemaal een negatief testresultaat krijgt. Florijn kent in ieder geval niemand die dat geluk had. Wel was er de hotelgast die op de zesde dag negatief testte, maar een dag later toch weer besmet bleek. ‘Die was er wel even ziek van.’

Ook al had Florijn zich ingesteld op een positieve test, dat het daadwerkelijk zo uitpakte, stak hem toch. Hij kreeg op aanvraag de uitslag nog bevestigd in een mail met de keiharde conclusie in een droog tabelletje. ‘Je hoopt zo erg dat je eerder naar huis mag. Weg van hier. Maar ja, ze zeggen dat je soms na een maand nog steeds positief kan testen.’

In theorie zou Florijn op zijn vroegst zaterdagmiddag naar huis kunnen, als zijn test van vrijdag en zaterdag beide negatief zijn. ‘Na de eerste negatieve test zorgen ze dat je de tweede de dag erna extra snel verwerkt wordt.’ Dan hoeft hij niet zoals nu tot de volgende dag te wachten op bericht.

Hij verwacht het niet mee te maken. ‘Ik moet die tien dagen gewoon volmaken, denk ik.’ Net als Candy Jacobs, die vrijdagochtend als eerste Nederlander het coronahotel mocht verlaten. Verdonkschot deed haar uitgeleide. Florijn lag op dat moment nog te slapen. ‘Ze ging om zes uur ’s ochtends naar buiten. Ik heb haar nog wel een appje gestuurd. Dat hebben we allemaal gedaan. Ja, zij was heel erg blij dat ze naar huis mocht.’