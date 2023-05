Dagboek Spaanse missionaris toont andermaal hoe katholieke kerk seksueel misbruik toedekte

Fragment uit een video waarin de in 2009 overleden Spaanse missionaris Alfonso Pedrajas, jezuïet en kindermisbruiker, te zien is. Beeld EFE / EL PAIS

Pedrajas’ dagboek staat bol van de bekentenissen over seksueel kindermisbruik en geweld. ‘Ik was nog in Miraflores (een wijk in Lima, red.) toen ik mijn eerste fout maakte’, schrijft hij in april 1964 tijdens zijn verblijf in Lima. Tientallen jaren later, op 21 februari 1998, zet de Spaanse missionaris tijdens zijn verblijf in Bolivia de volgende woorden op papier: ‘Het gewicht van al mijn fouten verplettert me. Ja, ik ben schuldig. Ik heb lijden veroorzaakt.’

Vanaf 1960, het jaar waarin Pedrajas tot de jezuïetenorde toetrad, tot en met 2008, één jaar voor zijn overlijden, schreef de Spaanse missionaris 383 pagina’s vol met persoonlijke bespiegelingen en verslagen van episodes uit zijn leven. Hij treedt in zijn dagboek vrijwel nooit in detail over zijn handelingen, die hij omschrijft als ‘zonden’, ‘fouten’ of onderdeel van een ‘ziekte’.

De in Valencia geboren ‘Padre Pica’, zoals Pedrajas later door zijn studenten zou worden genoemd, sloot zich op 17-jarige leeftijd aan bij de jezuïeten, met meer dan 16 duizend leden de grootste religieuze orde in de katholieke kerk. Kort daarop vertrok hij naar Latijns-Amerika. Hij bracht zijn tijd door in verschillende jezuïetenscholen, verdeeld over Peru, Ecuador en Bolivia. In dat laatste land verbleef hij verreweg het langst. Hij onderwees er kansarme jongeren in de katholieke leer.

De muur en de toegangspoort van de school in de Boliviaanse stad Cochabamba waar de Spaanse missionaris Alfonso Pedrajas zich blijkens zijn eigen dagboekaantekeningen meermaals schuldig maakte aan seksueel misbruik van kinderen. Beeld AFP

Alfonso Pedrajas’ neef Fernando Pedrajas vond het dagboek van de missionaris eind vorig jaar op een zolderkamer in Madrid. Tijdens het schoonmaken stuitte hij op een kartonnen doos met daarin de geprinte dagboekbladzijden van zijn oom Alfonso. Al lezend kwam Fernando Pedrajas tot een schokkende ontdekking: zijn oom was een pedofiel. ‘Ik heb zoveel mensen pijn gedaan (85?). Te veel’, waren de woorden in het dagboek die Fernando met afschuw las. Het getal 85 bleek een schatting te zijn van het aantal kinderen dat zijn oom Alfonso tijdens diens leven had misbruikt.

Veel levens verwoest

In het belang van de slachtoffers en uit vrees dat het dagboek van zijn oom ‘Padre Pica’ binnen de katholieke kerk zou worden begraven, besloot Fernando Pedrajas contact op te nemen met El País. De Spaanstalige krant nam de zaak hoog op en wist vijf slachtoffers op te sporen en te spreken. ‘Veel levens zijn verwoest,’ vertelt een van hen. ‘Padre Pica had veel positieve eigenschappen en deed veel goed werk. Maar wat hij die honderden kinderen heeft aangedaan, wist al dat goede werk uit.’

Het gevonden dagboek is uitzonderlijk in meerdere opzichten. Zo komen zaken rondom seksueel geweld zelden aan het licht via bekentenissen van de dader. Vaker worden ze naverteld door de getraumatiseerde slachtoffers. Ook is het een uniek inkijkje in de psyche van een pedofiel die gekweld wordt door zijn eigen handelwijze; Alfonso Pedrajas’ confessies gaan gepaard met spijtbetuigingen en opborrelende schuldgevoelens.

De dagboekaantekeningen zijn ook baanbrekend omdat ze duidelijk aantonen hoezeer de katholieke kerk seksueel misbruik van minderjarigen tolereerde en in de doofpot stopte. Pedrajas raadpleegde de orde van jezuïeten meerdere keren om advies in te winnen over zijn pedofiele driften en het door hem gepleegde misbruik.

Top van het Vaticaan

‘Ik heb het zo vaak verteld’, schrijft hij. Geen enkele keer werd hij geschorst of aan een psychologisch onderzoek onderworpen. In plaats daarvan werd hem koeltjes afgeraden zijn schadelijke handelingen voort te zetten.

Uit het dagboek blijkt dat ten minste zeven provinciale superieuren van Pedrajas plus een dozijn Boliviaanse en Spaanse geestelijken wegkeken nadat hij het misbruik had opgebiecht. Een van hen was Marcos Recolons, een jezuïet die het uiteindelijk tot in de top van het Vaticaan schopte.

Recolons, een Catalaanse missionaris, was medeverantwoordelijk voor het royeren van Pedro Lima, een ex-jezuïet uit Bolivia die uit de orde werd gezet nadat hij het seksueel misbruik van onder andere Alfonso Pedrajas aan de kaak had gesteld. ‘Ik sta je niet toe dat je slecht spreekt over mijn jezuïetenbroeders,’ zo zou Recolons aan Lima duidelijk hebben gemaakt.

Onthullingen van The Boston Globe in 2002 over het toedekken van seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in de VS bracht wereldwijd een golf aan publicaties over soortgelijke zaken op gang. Ook Latijns-Amerika, waar de katholieke kerk van oudsher vrij dominant is, kent haar schandalen.

Moreel gezag

Een van de meest geruchtmakende schandalen is dat van de Mexicaanse priester Marcial Maciel, die tijdens de tweede helft van de vorige eeuw een dubbelleven bleek te leiden. Maciel misbruikte talloze kinderen en adolescenten. Ook bleek hij meerdere kinderen te hebben verwekt. En dan was er de zaak van Fernando Karadima, een Chileense pastoor die in de jaren tachtig en negentig kinderen seksueel en mentaal misbruikte. Beide schandalen veroorzaakten een schokgolf in Latijns-Amerika. Velen ervoeren deze onthullingen als een aantasting van het moreel gezag en de geloofwaardigheid van de katholieke kerk.

En nu is er dus het dagboek van Alfonso ‘Padre Pica’ Pedrajas dat veel teweegbrengt in Bolivia. Op sociale media en via straatprotesten uiten mensen hun verontwaardigheid en wordt er opgeroepen tot gerechtigheid.

De Boliviaanse procureur-generaal kondigde vorige week aan een grootschalig onderzoek te starten naar seksueel misbruik en toedekpraktijken binnen de kerk in zijn land. ‘Dit is geen geïsoleerd geval’, zei hij tegen El País. ‘Er moet een afschrikwekkende strafrechtelijke sanctie volgen die voor eens en voor altijd afrekent met de systematische verdoezeling van dit soort praktijken door de katholieke kerk.’

De jezuïetenorde in Bolivia heeft begin deze maand laten weten dat zij acht van haar hooggeplaatste functionarissen heeft geschorst in verband met deze nieuwe doofpotaffaire binnen de katholieke kerk. En president Luis Arce van Bolivia heeft afgelopen weekend een wetsvoorstel ingediend waarin staat dat bij seksueel geweld tegen kinderen en adolescenten een waarheidscommissie moet worden opgericht die specifieke gevallen van misbruik nauwkeurig dient te onderzoeken.