Dag en nacht staan fotografen met keukentrapjes bij het ziekenhuis: hoe ziek is de 99-jarige prins Philip nou écht?

Bij het verlaten van het ziekenhuis, waar hij een half uur is geweest, ontwaarden de telelenzen een traan op het gezicht van kroonprins Charles. Beeld EPA

Dag en nacht staan fotografen met keukentrapjes op een kluitje bij het private King Edward VII-ziekenhuis in de voorname Londense wijk Marylebone. Wachtend op nieuws. Wachtend op mogelijke bezoekers ook. Mocht de koningin, momenteel alleen verblijvend in Windsor Castle, zelf langskomen, dan is het helemaal duidelijk dat haar echtgenoot, een houwdegen, het zwaar heeft. In coronatijden is ziekenhuisbezoek alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen – een regel die op zich ook geldt voor de koninklijke familie.

Twintig jaar geleden zei Philip in een interview dat hij geen ambitie had om de honderd te halen. ‘Er vallen nu al stukken van me af,’ beweerde de populaire prins op de voor hem kenmerkende wijze. Inmiddels is hij het oudste mannelijke lid van het Britse koningshuis en al bijna 74 jaar getrouwd met Elizabeth. Met enige regelmaat belandt hij in het ziekenhuis, nieuws dat door Buckingham Palace traditioneel gepaard gaat met het geruststellende ‘in good spirits’.

Dat Charles een tocht van 160 kilometer maakte om zijn zieke vader te zien, was een veeg teken. Bij het verlaten van het ziekenhuis, waar hij een half uur is geweest, ontwaarden de telelenzen een traan op zijn gezicht. Dat hij weer 160 kilometer terugging naar zijn landgoed in Gloucestershire en niet in Londen of Windsor bleef, was weer een geruststelling. De Britse media wisten te melden dat Harry, woonachtig in Californië, is voorbereid om het eerste de beste privévliegtuig naar Londen te komen als de situatie verergert.

Of hij met veel warmte wordt onthaald door de rest van de familie valt te bezien. Harry heeft woede veroorzaakt met een verklaring die hij met zijn vrouw Meghan uitgaf nadat bekend was geworden dat de breuk met het koningshuis definitief is. De twee hadden laten weten dat ze een leven van ‘publiekelijke dienstbaarheid’ gaan leiden, eraan toevoegend dat zulks ‘universeel’ is. Dit werd gezien als een aanval op koningin Elizabeth voor wie de ‘public duty’ haar levenswerk is.