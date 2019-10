‘Dag en nacht kon je Richard de Mos bellen. En dan gebeurde er ook wat’

Nergens behaalde Richard de Mos zo veel stemmen als in Loosduinen, het voormalige tuindersdorp grenzend aan het Westland. De van corruptie verdachte wethouder voelde het ‘we tellen niet mee’-sentiment van de Loosduiners haarfijn aan.

Loosduinen mag dan sinds 1923 bij Den Haag horen, zo voelen ze het niet altijd in het voormalige tuindersdorp. ‘Vroeger was Loosduinen erg in zichzelf gekeerd, en misschien is dat nog steeds een beetje zo. De mensen hier hebben niet zoveel op met de stad, ze regelen hun zaakjes wel zelf’, zegt Adrie Hartman (78), fiets aan de hand, op weg naar de weekmarkt. ‘Misschien heeft hij daar goed gebruik van gemaakt.’

Hij, dat is Richard de Mos, het van corruptie verdachte boegbeeld van Hart voor Den Haag/Groep De Mos. In geen ander stadsdeel behaalde zijn lokale partij in maart 2018 meer stemmen dan hier aan de grens met het Westland – negen kilometer van het stadhuis, alias het IJspaleis.

Joviaal

En dus gaat zijn naam woensdag over de tong op de markt op het Loosduinse Hoofdplein, op dat moment is nog niet bekend dat de coalitiepartners het vertrouwen hebben opgezet in de partij van De Mos. Het is een fantasieloze plek met flats van vier verdiepingen, maar wie naar het winkelcentrum gaat heeft het in Loosduinen over ‘het dorp’. Bij de stroopwafelkraam neemt een mevrouw het hartstochtelijk voor De Mos op. Nee, ze had het telefoonnummer van de wethouder niet. Maar ze kende wel iemand die de joviale wethouder kon bereiken.

‘Dag en nacht als het moest. En dan gebeurde er ook altijd wat’, zegt ze. ‘Dat was ook al toen hij raadslid was. Daarom hebben zoveel mensen vorig jaar op hem gestemd.’ Ze denkt niet dat De Mos over de schreef is gegaan. ‘En anders was het met de beste bedoelingen. Die man is toch niet gek?’

Een jaar geleden, tijdens de verkiezingscampagne, was De Mos hier haast niet weg te slaan. Loosduinen was ‘strategisch kerngebied’ – er vielen de nodige stemmen af te snoepen van de PVV. De VVD was er niet gerust op en stuurde premier Mark Rutte een week voor de verkiezingen ook naar de markt. Lachend gingen ze samen op de foto – Rutte in hemdsmouwen, De Mos met groene jas en gele sjaal, de kleuren van Den Haag.

‘De Mos heeft veel humor, maar uiteindelijk gaat het erom dat je dingen voor elkaar krijgt’, zei Rutte op het Loosduinse Hoofdplein. Maar de Loosduiners maakten hun eigen afweging. De Mos bleek het ‘we tellen niet mee’-sentiment haarfijn aan te voelen. Hij heeft het steevast over ‘Den Haag, Scheveningen en Loosduinen’, als een heilige drie-eenheid.

‘Scheveningen en Loosduinen zijn stadsdelen met een groepsgevoel. En daarbij hoort een partij’, analyseert Loosduiner Arie Hartman op de markt. Zijn ogen twinkelen als hij over de lokale politiek praat – tot dertien jaar geleden was hij CDA-raadslid. ‘Zes jaar, waarvan vier jaar als fractievoorzitter.’ Hij staat niet te kijken van de verdenkingen. ‘Met zo’n partijfilosofie ligt cliëntelisme op de loer. Dat geldt trouwens voor alle partijen die zich zo op specifieke groepen richten.’

Zalencentrum Opera, waarvan eigenaar Atilla A. een vergunning zou hebben losgepeuterd bij wethouder Richard de Mos. Beeld Marcel van den Bergh

‘Domme actie’

Het echtpaar Van der Voet noemt het een ‘hele domme actie’ van De Mos om vergunningen te regelen in ruil voor betalingen – dat is althans het vermoeden van justitie. ‘Hij was heel populair, als de stoep scheef lag dan werd het geregeld’, zegt mevrouw Van der Voet. ‘Het is niet onze partij, hij komt toch van de PVV, hè? Al heeft hij er een echte Haagse partij van gemaakt, dat is knap.’

Adrie Lunenburg-Nobel (71), die met haar man op weg is naar de woensdagmarkt, stemt zelf PvdA. ‘Richard de Mos belooft hondenpoep van de straat te halen en bankjes neer te zetten, dat vinden de mensen belangrijk.’ Dat hij nu verdacht wordt, ach, dat vindt ze niet zo vreselijk bijzonder. ‘Dit is toch van alle tijden in de politiek? Maar het mag nooit gebeuren.’

‘Ik ga er niks over zeggen, maar ik ben boos’, zegt een zestiger voor de deur van Lenny’s Lunchroom. Hij pakt zijn telefoon en laat een tweet zien van John van Zweden, tot 2016 mede-eigenaar van voetbalclub Swansea City, eigenaar van een tapijtzaak in Loosduinen en supporter van het eerste uur, toen Richard de Mos zijn eigen partij begon op te bouwen. ‘Als je in #Nederland te groot en te machtig wordt, dan proberen ze je te pakken. Kijk naar @geertwilderspvv, @fvdemocratie en nu @GDMDenHaag. Links is Laf!!! Wij laten ons niet pakken. Karma can be a BITCH!!! We will all be back!!!’

‘Zo is het maar net’, zegt de man. ‘Zo is het maar net.’