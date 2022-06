Dag 1 van de enquête gaswinning: ‘Het lijkt wel alsof Nederland niet weet waar Groningen ligt’

Herman de Muinck was maandag de eerste getuige van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Als bakkerszoon maakte Herman de Muinck mee hoe in 1959 onder de akker van boer Boon het Groninger gasveld werd ontdekt. Toen hij aankwam met manden broden aan zijn stuur voor de ‘dikke klant’, wachtten plots de mannen van de NAM hem op. Met zijn kodak-fototoestel legde hij vast hoe de boortoren verrees. Later las hij in Hoogezand de boeken van De Kameleon bij het schijnsel van het afgefakkelde gas. ‘Boer Boon zal goede compensatie gekregen hebben. Maar zijn huis is het eerste dat werd afgebroken.’

De geschiedenis van de gaswinning in Groningen is een tragische kroniek, dat heeft de parlementaire enquêtecommissie die maandag begon met openbare verhoren begrepen. De kleine, persoonlijke geschiedenis van De Muinck vormde de proloog waarin alles samen kwam. De aanvankelijke belofte van voorspoed, want ook voor bakkers werd alles beter met het gas. Daarna de vermoedens van onheil en genegeerde waarschuwingen. En tot slot de strijd om compensatie en erkenning.

‘Pinautomaten waren er nog niet, maar Groningen werd gezien als pinautomaat. De staat en de olieboeren trokken er geld uit. Maar Groningen kreeg er niets voor terug.’ Dat heeft in Groningen veel kwaad bloed gezet, vertelde De Muinck, die in 2016 al voor een parlementaire enquête pleitte. Zeker toen de nadelen steeds meer zichtbaar werden. Als de onrustige bodem eerder serieus was genomen, denkt hij, had de gaswinning nu nog niet gestaakt hoeven te worden.

Het verdriet van Groningen De parlementaire enquête naar de gaswinning moet aantonen hoe de winning van ‘onzichtbaar goud’ uitliep op een ramp. Los van talloze aardbevingen was het vooral de overheid die Groningers tot wanhoop dreef.

‘Zestig jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar heeft zeker voor gedupeerden schaduwkanten’, stelde commissievoorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) voor aanvang van elk verhoor vast. Deze week wil de commissie het verhaal van Groningen in het kort vertellen. En daarvoor vond de commissie uitstekende personages.

Na De Muinck was het woord aan Sijbrand Nijhoff, een 80-jarige paardenfokker in ruste uit het Noord-Groningse Zijldijk. In de juridische strijd om compensatie voor bevingsschade aan zijn boerderij uit 1847 richtte hij zijn pijlen niet alleen op de NAM, maar ook op de Nederlandse staat.

De leden van de commissie, van links naar rechts: Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Judith Tielen (VVD), Tom van der Lee (GroenLinks, voorzitter), Barbara Kathmann (PvdA), Hulya Kat (D66) en Peter Kwint (SP). Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Nijhoff haalde in 2018 de Overeenkomst van Samenwerking boven tafel die het kabinet in 1963 sloot met de NAM en de voorlopers van Shell en Exxon. De geheim geachte gasdeal, zo verklapte hij maandag voor het eerst, haalden zijn advocaten gewoon uit het Nationaal Archief.

Zijn boodschap tijdens een emotioneel betoog: ‘De overheid verschool zich altijd achter de NAM.’ En net toen maandag boven de Tweede Kamer een hoosbui losbarstte: ‘U had ook als Tweede Kamer op de hoogte moeten zijn. Hoe kan het dat wij zo lang niet zijn gehoord? Het lijkt wel alsof Nederland niet weet waar Groningen ligt.’

Onmacht en onvermogen

Susan Top, als derde verhoord, zag meer mensen als Nijhoff voorbijkomen dan haar lief was. Zeven jaar was ze intensief bij het gasdossier betrokken als belangenbehartiger, eerst bij de Dialoogtafel en tot eind vorig jaar bij het Groninger Gasberaad. ‘Onmacht is een van de meest vervelende emoties. En dat sloeg over op mij. Je staat erbij en je kijkt ernaar en er is zo verschrikkelijk weinig dat je kunt doen.’

Ook op bestuurlijk niveau was ze voortdurend getuige van onmacht en onvermogen, van nieuwe instanties met nieuwe afkortingen en nieuwe regelingen – die weer geen oplossing boden.

Toen de overheid in 2017 de regie over schadeherstel overnam, was het maanden wachten op een nieuw schadeprotocol – opnieuw gegrond op de illusie dat per scheur zou kunnen worden vastgesteld of die door een aardbeving komt. Ook een langgekoesterde wet waarin de bewijslast werd omgekeerd, bood weinig soelaas. Gevraagd naar de versterkingsaanpak volgt eerst een schampere lach.

‘We hebben steeds geprobeerd om mee te denken', zei Top, voor ze een reeks adviezen oplepelde met titels als ‘Hoe het ook kan’ en ‘De wal keert het schip’. ‘Niet één keer heeft het geleid tot een uitnodiging voor een gesprek. Steeds liep het vast. Terugkijkend denk ik: hoe naïef ben ik geweest?’

Eén loket, ‘de bewoner centraal’? ‘Niks van terechtgekomen. 23 regelingen zei u? Dan vergeet u er nog een paar. Ik klink misschien cynisch, maar dat ben ik er ook van geworden.’

Zeven weken verhoren Na ruim 600 duizend documenten verzameld te hebben en 124 voorgesprekken te hebben gevoerd, houdt de Parlementaire Enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen deze week de eerste van zeventig openbare verhoren. Wetenschappers die in de jaren negentig al waarschuwden, zal dinsdag gevraagd worden waarom zij geen gehoor vonden. Met voormalig vertegenwoordigers van NAM, Shell en het ministerie van Economische Zaken (oud-minister Annemarie Jorritsma) zal het woensdag gaan over de publiek-private onderneming die munt sloeg uit het gas. Vrijdag vertelt een hoogleraar over de sociaal-psychologische impact. De planning en genodigden na de zomer zijn nog niet bekend. De nadruk zal liggen op politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. Het eindrapport wordt in februari 2023 verwacht.

Geen hoge verwachtingen

Het waren indringende verhalen over genegeerde waarschuwingen, gesteggel over schadecompensatie en gevoelens van diepe frustratie en miskenning. Het is steeds moeilijker voor te stellen dat nog in 2009 langs de A7 een monument ter ere van een halve eeuw gaswinning werd onthuld.

Maar: veel nieuws kregen enigszins ingewijden maandag niet te horen. De publieke tribune in de Enquêtezaal was nagenoeg leeg, op een Gronings Statenlid en twee vertegenwoordigers van het Platform Kerk en Aardbeving na. Dominee Christiaan Kanis uit Loppersum denkt dat veel Groningers de verhoren thuis wel zullen volgen. ‘Maar deze verhalen kennen zij al.’

Dat zou weleens een voorbode kunnen zijn, zegt Susan Top. ‘Het is goed dat deze parlementaire enquête gehouden wordt. Ook al maakt het niets meer uit: bestuurders mogen niet overal mee wegkomen. Maar ik verwacht weinig nieuwe inzichten.’

Misschien krijgt Herman de Muinck eindelijk het antwoord op de vraag waarom in 2013 de gaswinning niet verlaagd maar verhoogd werd, ondanks de zware beving bij Huizinge in 2012 en vooral na de waarschuwing van het Staatstoezicht op de Mijnen om snel te minderen. Maar, zegt Top: ‘Het erge is: we stonden erbij, met open ogen, tien jaar lang.’

Desondanks hoopt ze dat de enquête kan bijdragen aan verwerking. ‘Maar nog niet iedereen is toe aan het rouwproces. Hoe kun je terugkijken op problemen die nog niet voorbij zijn?’

Erkenning

Met de enquête werd aanvankelijk gewacht tot schadeherstel en versterken van huizen op gang was gekomen. ‘Dat heeft voorrang’, zei toenmalig minister Wiebes in 2019, toen het onderzoek werd aangekondigd. Maar zeker het versterken van huizen is nog steeds amper op stoom, constateerde het Staatstoezicht op de Mijnen vorige week nog eens.

De Tweede Kamer hoopte met de inzet van het zwaarste politieke instrument een begin te maken met het herstel van vertrouwen. Die verwachting temperde commissievoorzitter Van der Lee al bij voorbaat: ‘Daar is meer voor nodig dan een onderzoek.’

Ook de Groninger Bodem Beweging dicht de parlementaire enquête vooral symbolische waarde toe: erkenning voor het leed van Groningers van wie de veiligheid niet voorop stond. ‘We hopen dat nog duidelijker wordt dat het vullen van de staatskas belangrijker was’, zegt woordvoerder Merel Jonkheid. ‘Maar mijn indruk is dat Groningers sceptisch zijn. Zij zitten al zo lang in de ellende dat er weinig vertrouwen is. Wat heeft zo’n enquête nog voor zin?’

Herman de Muinck legt de eed af. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

De Muinck weigerde ten overstaan van de commissie de hoop op te geven. Zijn inzet: gerechtigheid, de waarheid over 2013 boven tafel en erkenning voor mensen zoals aardrijkskundeleraar Meent van der Sluis, die al in de jaren tachtig waarschuwde maar werd weggehoond. ‘Ik wens u heel veel sterkte want u heeft geen gemakkelijke opdracht.’

Een vergelijkbare aansporing kwam van Sijbrand Nijhoff. Aan het slot van zijn betoog hield hij een foto omhoog. ‘Deze scheuren zitten niet alleen in de gebouwen, maar ook in de mensen. U bent de voorzitter, ik kijk u recht in de ogen: er is op dit moment geen overheid voor de Groningers. Waar blijft u?’