Daders ‘vergismoord’ stagiair Mohamed Bouchikhi veroordeeld tot levenslang en 29,5 jaar cel

Nabestaanden, buurtbewoners en andere betrokkenen lopen tijdens een herdenkingsbijeenkomst in Amsterdam in een stille tocht van de Oosterkerk naar het buurthuis op Wittenburg waar de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi werd doodgeschoten. Beeld ANP

Op het moment van de moord, eind januari 2018, waren twintig mensen aanwezig in het buurthuis in de wijk Wittenburg, onder wie kinderen van 11 en 12 jaar. Ze deden spelletjes op een Playstation en stonden op het punt te beginnen met een kookworkshop.

Ineens kwamen twee gewapende mannen met een bivakmuts binnen: Emylio G. en Randall D. Een aanwezige dacht dat het een grap was en er confetti uit het pistool en de kalasjnikov zou komen. Maar de eerste schoten maakten meteen slachtoffers. Een 20-jarige stagiaire werd geraakt in haar bovenbenen en een 19-jarige jongen raakte zwaargewond aan zijn borstholte, hals en kin. Deze jongen, het vermoedelijke doelwit, sloeg hevig bloedend op de vlucht.

Na de eerste schoten rende iedereen weg om zich te verstoppen. In deze chaos gingen de gewapende mannen op zoek naar de 19-jarige, die ze dachten te vinden in een kantoortje, waar zich kinderen schuilhielden.

Rechtbanktekening van verdachten Randall D. (links) en Emylio G. Beeld ANP

Stagiair Mohamed Bouchikhi lag op zijn buik met zijn gezicht op de grond en zijn armen over zijn hoofd. Een van de schutters richtte zijn kalasjnikov op Bouchikhi en zei ‘Wie is dit?’ Voordat iemand antwoord gaf, vuurde hij meerdere kogels af op de jongen, die ter plekke overleed.

‘Bouchikhi is het onschuldige slachtoffer van een moord die bedoeld was als wraak voor een crimineel conflict’, zei een van de officieren van justitie in mei in het requisitoir. ‘Vaststaat dat hij op geen enkele wijze iets te maken had met criminaliteit.’

Posttraumatische stressstoornis

Dat er niet meer doden vielen, is volgens het Openbaar Ministerie een wonder. De destijds 20-jarige stagiaire is nu, ruim vijf jaar na dato, nog steeds arbeidsongeschikt en ze lijdt aan een posttraumatische stressstoornis. De 19-jarige bezoeker is volgens justitie ‘in fysieke en psychische zin voor het leven getekend’.

De rechtbank neemt het de verdachten kwalijk dat ze zich voortdurend op hun zwijgrecht beriepen en slachtoffers ‘in het ongewisse lieten’ over hun motief. ‘De wijze van voorbereiding en vlucht duidt op een professioneel handelen, wat doet vermoeden dat er tegen betaling een opdracht werd uitgevoerd. Daar zijn enige aanwijzingen voor, maar een opdrachtgever is niet in beeld gekomen.’

Volgens de rechters moet levenslang ‘alleen in uitzonderlijke gevallen worden opgelegd’. Daarom krijgt D., die nooit eerder is veroordeeld voor een levensdelict, een straf van 29,5 jaar. G. heeft een langer strafblad met zwaardere misdrijven, zoals een overval en poging tot moord. ‘Met name vanuit het oogpunt van beveiliging van de maatschappij kan voor hem niet worden volstaan met een tijdelijke straf.’

Volgens het OM hebben G. en D. nog ten minste een andere liquidatie op hun geweten. Ze zouden in 2015 Siegmar Flaneur hebben gedood in Amsterdam-Zuidoost, en D. zou betrokken zijn geweest bij de moord op een crimineel in Zaandam, voor de ogen van tientallen basisschoolleerlingen. Voor die liquidaties is onvoldoende bewijs, oordeelt de rechtbank.

Onherstelbaar gebroken

‘Duidelijk is dat de familie en vrienden van Mohamed Bouchikhi onherstelbaar gebroken zijn’, concluderen de rechters. ‘De familie is bij elke zitting aanwezig geweest. Dat heeft indruk gemaakt. Zij zullen het verlies van hun geliefde de rest van hun leven met zich moeten dragen.’

Na de dood van de 17-jarige stagiair liepen honderden mensen mee in een stille tocht. In de gevel van het buurthuis is een gedenksteen gemaakt voor Bouchikhi. ‘Elke dag begon hij met een glimlach’, is de eerste zin.