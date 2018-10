Daders moord Khashoggi zullen in Saoedi-Arabië vervolgd worden

De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir heeft gezegd dat degenen die achter de moord op journalist Jamal Khashoggi zitten in Saoedi-Arabië zullen worden vervolgd. Ook zei hij dat het onderzoek naar de moord tijd zal kosten. De minister zei dat zaterdag tijdens een veiligheidstop in Bahrein.

Daarmee is het verzoek van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de achttien verdachten aan zijn land uit leveren van de baan. ‘De individuen zijn Saudische onderdanen, zij worden vastgehouden in Saoedi-Arabië en het onderzoek is in Saoedi-Arabië’, zei Al-Jubeir. ‘Zij zullen worden vervolgd in Saoedi-Arabië.’

Al-Jubeir noemde de reacties op de moord op Khashoggi op 2 oktober in het Saudische consulaat in Istanbul ‘mediahysterie’ die een wereldwijde verontwaardiging aanwakkert en de banden van het koninkrijk met het Westen onder druk zet.

Hij zei ook dat de relatie van zijn land met de VS waterdicht is en dat alle Golfstaten het ‘rationele realistische’ buitenlandse beleid van de Amerikaanse president Donald Trump kunnen steunen.