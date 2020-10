Dader van onthoofding zou leerlingen hebben betaald voor informatie over hun leraar

Een man houdt een portret van de vermoorde leraar amuel Paty omhoog tijden een demonstratie in Parijs voor de vrijheid van meningsuiting. Beeld AFP

De dader zou vrijdagmiddag, gewapend met twee messen en een airsoftpistool (waarmee je kleine plastic balletjes kunt afvuren), vanuit zijn woonplaats Evreux zijn afgereisd naar Conflans Sainte-Honorine. In deze rustige buitenwijk van Parijs stond Samuel Paty voor de klas, de 47-jarige leraar geschiedenis en aardrijkskunde die tijdens een les over vrijheid van meningsuiting een spotprent over de profeet Mohammed had laten zien.

Mogelijk had de Tsjetsjeen hierover gelezen op Twitter: de vader van één van Paty’s leerlingen had zich op dit medium uitvoerig beklaagd over de ‘misdadige’ actie. In een video noemde hij het adres van de school en zei dat ‘dit gestopt moet worden’.

Onderzoekers proberen nu te achterhalen hoe de dader, die 80 kilometer verderop woonde, en voor zover bekend geen enkele band had met Paty, de leraar kon herkennen. Als hij hierover op voorhand van iemand informatie heeft gekregen, zou dat betekenen dat er een medeplichtige is.

Demonstranten op de Place de la Republique in Parijs, na de moord op de leraar Samuel Paty. Beeld REUTERS

Volgens Le Monde sprak de dader bij de school een aantal leerlingen aan. Hij zou enkele honderden euro’s bij zich hebben gehad, en de scholieren geld hebben geboden in ruil voor informatie. Een 15-jarige leerling zou om deze reden in hechtenis zijn genomen, maar het is onbekend of deze jongen Paty voor de dader zou hebben geïdentificeerd.

Islamitische organisaties verbieden

Ondertussen wil de Franse minister van Binnenlandse Zaken Frankrijk een aantal islamitische organisaties verbieden omdat zij ‘vijanden van de republiek’ zijn. Volgens Gérald Darmanin zijn zij medeverantwoordelijk voor de dood van Paty, zei hij maandag op de radiozender Europe 1.

Eén van de organisaties die wordt onderzocht, is het Franse Collectief tegen Islamofobie (CCIF), dat islamofobe incidenten registreert. De minister maakte niet duidelijk hoe hij het juridisch wil regelen dat dergelijke organisaties ontbonden kunnen worden, en de kans bestaat dat zij een verbod zullen aanvechten.

Volgens Darmanin heeft de politie sinds de moord tachtig onderzoeken geopend naar online-geweld, en zijn er maandagochtend tientallen invallen in het hele land gedaan. Afgelopen weekeinde zijn al zeker elf mensen aangehouden, onder wie de ouders van Anzarov, zijn 69-jarige grootvader en zijn 17-jarige broer. Ook twee vrienden (van 17 en 18) die hem mogelijk een lift naar Parijs zouden hebben gegeven, zijn in hechtenis genomen.

Daarnaast is de vader opgepakt die na de les met de spotprent op Twitter tegen de leraar heeft geprotesteerd, evenals een islamitische activist die in een tweede filmpje samen met de vader is opgetrokken.

Verblijfsvergunning

Over de dader zelf is weinig bekend. Abdouallakh Anzarov is als 6-jarig jongetje met zijn ouders vanuit Tsjetsjenië als vluchteling naar Frankrijk gekomen, en had dit jaar zijn verblijfsvergunning gekregen, die geldig was tot maart 2030.

Duizenden mensen op de Place de la Republique in Parijs tijdens een demonstratie na de moord op de leraar Samuel Paty. Beeld AFP

Mensen in zijn woonplaats omschrijven hem als een onopvallende jongeman. Volgens een voormalige klasgenoot raakte hij vroeger vaak in vechtpartijen verwikkeld, maar de laatste twee, drie jaar zou hij juist rustiger zijn geworden. Hij zou religieuzer zijn geworden, vertelde een man tegen persbureau AFP, van vechtsporten houden, maar het grootste deel van zijn vrije tijd thuis doorbrengen, en zich naar anderen toe beleefd gedragen. Het is onbekend wanneer Anzarov geradicaliseerd is geraakt. Hij was niet in het vizier van de veiligheidsdiensten.