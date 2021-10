Dader pijl-en-boogaanval Noorwegen was bij veiligheidsdiensten bekend

Politiediensten doen onderzoek in het Noorse Kongsberg. Beeld EPA

‘Er waren zorgen over zijn radicalisering. Daarop is er gehandeld', zei de Noorse politiechef tijdens een persconferentie. Hij benadrukte dat er nog niets bekend is over het motief van de aanval. De man heeft al wel bekend.

De dader viel woensdag met pijl en boog en mogelijk andere wapens passanten aan op verschillende plekken in Kongsberg, een stad van 26 duizend inwoners. Vier vrouwen en een man, allen tussen de 50 en 70 jaar, kwamen om het leven. Twee mensen, waaronder een agent die geen dienst had, raakten zwaargewond en liggen op de intensive care. De meeste slachtoffers vielen in een supermarkt.

De politie kreeg woensdagavond rond 18.15 uur een melding dat een man mensen op straat had verwond. Toen de agenten de verdachte in het vizier kregen, probeerden ze contact te maken. Daarop wist de man te ontsnappen. Rond 18.45 uur werd hij gearresteerd. De politie denkt dat de Deen pas dodelijke slachtoffers begon te maken na de eerste confrontatie met de politie.

Volgens onderzoeksleider Ann Iren Svane Mathiassen bekende de dader meteen na zijn arrestatie. ‘Hij sprak kalm en duidelijk en beschreef wat hij had gedaan. Hij gaf toe vijf mensen te hebben vermoord.’

Tientallen inwoners van Kongsberg waren in de buurt van de aanslag. ‘Er waren getuigen die hem op straat zagen. Dat is toen hij willekeurige passanten verwondde’, aldus Svane Mathiassen.

‘Ik zag winkeliers die om een hoek gingen schuilen. Toen ben ik gaan kijken en zag ik de politie naar binnen gaan met schilden en geweren. Het was een naar gezicht’, zei Erik Benum, een inwoner van Kongsberg, tegen persbureau AP. ‘Vanochtend was de stad akelig stil.’

Kandidaat-premier Jonas Gahr Stoere noemde de aanslag ‘onwerkelijk’. ‘Maar de realiteit is dat vijf mensen zijn gedood. Velen zijn gewond en in shock.’