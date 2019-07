Dader moordaanslag Frankfurt stond in Zwitserland ‘model voor integratie’

Hulpdiensten bij de ICE-trein waarmee de aanrijding plaatsvond. Beeld Andreas Arnold/dpa

De dader, Habte A., woonde sinds 2006 illegaal in Zwitserland, waar hij twee jaar later asiel kreeg. Zo liet de Duitse politiechef Dieter Romann dinsdagmiddag op een persconferentie weten. ‘Hij werd als goed geïntegreerd beschouwd’. Hij zou meerdere jaren bij transportbedrijven in Zürich hebben gewerkt. Twee jaar geleden werd hij zelfs in een brochure van de Zwitserse hulporganisatie Schweizerisches Arbeiterhilfswerk afgebeeld als model van geslaagde integratie.

De Zwitserse autoriteiten waren sinds vorige week al naar Habte A. op zoek. Hij had in Zürich zijn buurvrouw met een mes bedreigd en geprobeerd haar te wurgen, waarna hij haar opsloot in haar huis. Ook zijn eigen vrouw en drie kinderen had hij thuis opgesloten. De man was voorheen nooit opgemerkt door de politie. Wel onderging hij in 2019 een psychiatrische behandeling, zo liet de officier van justitie in Zürich weten. Hij zou psychische problemen hebben.

Verlegen

In de Zwitserse brochure wordt Habte A. door zijn werkgever omschreven als ‘gereserveerd en een beetje verlegen’. Op de vraag wat hij leuk vindt aan Zwitserland, zegt hij: ‘Bijna alles’. Habte A. werd ‘gedreven door hoop’ om een baan te vinden via het Zwitserse integratieprogramma. ‘Persoonlijk wens ik dat mijn drie kinderen een beter en gemakkelijker leven hadden dan ik.’

Maandagochtend rond 09:50 duwde de man in Frankfurt een 8-jarige jongen en zijn moeder het spoor op, waar op dat moment een ICE-trein binnenreed. De moeder kon nog net van het spoor kruipen. Voor de zoon was het te laat. De man probeerde ook een 78-jarige vrouw voor de trein te duwen, maar dit mislukte. Na zijn daad sloeg hij op de vlucht. Omstanders wisten hem tegen te houden en droegen hem over aan de politie.

Maar liefst zestien ambulances en een helikopter kwamen ter plaatse voor het drama. De moeder werd voor medische zorg naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gearresteerd en meegenomen voor verhoor. Zijn motief is nog onduidelijk. Volgens de politie is er voor zover bekend geen connectie tussen hem en de slachtoffers in Frankfurt.

Tweede keer

Het is de tweede keer binnen tien dagen dat er een dergelijk tafereel in Duitsland plaatsvindt. Vorige week zaterdag kwam een 34-jarige vrouw om het leven op het treinstation van Voerde, niet ver van de Nederlandse grens, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De 28-jarige dader kende het slachtoffer niet.