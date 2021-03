Nieuws

Dader ‘incel’-aanslag Toronto schuldig bevonden aan moord

Een Canadese man die tien mensen doodde toen hij in 2018 in Toronto op voetgangers inreed, is woensdag schuldig bevonden aan moord. De zaak vestigde indertijd de aandacht op een online wereld van seksuele frustratie en vrouwenhaat, omdat de man kort voor zijn daad op Facebook had aangekondigd dat ‘de incel-revolutie’ was begonnen.