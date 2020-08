Dader aanslagen Christchurch krijgt levenslang en zonder kans op vervroegde vrijlating

Brenton Tarrant tijdens de rechtszaak in Christchurch. Beeld AFP

De Australiër Brenton Tarrant (29) opende in maart vorig jaar bij het begin van het vrijdagmiddaggebed het vuur in de Al Noor-moskee in Christchurch. Daarna reed hij door naar een andere moskee waar hij hetzelfde deed. Bij de aanslag vielen in totaal 51 doden en 40 gewonden. Het jongste slachtoffer was 3 jaar oud. De Australiër droeg een camera in zijn helm en zond de aanslag live uit op Facebook. Miljoenen mensen zagen de beelden.

In een rondgestuurd manifest toonde Tarrant zich een aanhanger van ‘de grote vervangingstheorie’; het idee dat ‘witte naties’ worden vervangen door andere bevolkingsgroepen, ‘cultureel en raciaal’. Na zijn arrestatie verklaarde hij tegen de politie dat hij op weg was geweest naar een derde moskee. Ook zei hij dat hij spijt had dat hij niet meer mensen had vermoord.

Kwaadaardig en onmenselijk

Tijdens de zitting deze week zweeg Tarrant. Wel had hij in de aanloop naar de zitting schriftelijk verklaard geen racist te zijn. Ook zei de Australiër dat hij zich in de aanloop naar zijn daad uitgesloten had gevoeld en de samenleving had willen beschadigen, waarbij hij had gehandeld op basis van waanideeën. De rechter noemde de daden van Tarrant in zijn vonnis kwaadaardig en onmenselijk. ‘In zoverre ik het kan beoordelen, ontbreekt het u volledig aan empathie voor uw slachtoffers.’

Tientallen slachtoffers en nabestaanden maakten de afgelopen dagen gebruik van hun spreekrecht. Sara Qasem sprak over het verlies van haar lieve en toegewijde vader die nooit het vrijdagmiddaggebed oversloeg en als ict-specialist waarde toevoegde’ aan Nieuw-Zeeland. Hij stierf terwijl hij andere gelovigen probeerde te redden. ‘Je hebt een keus gemaakt’, aldus Qasem. ‘Een bewuste, stomme, egoïstische, afschuwelijke en kwade keus.’

Middelvinger

De verklaring van de 26-jarige Sazada Akhter, die door Tarrant in haar rug werd geschoten en voor de rest van haar leven in een rolstoel zit, werd door de rechter voorgelezen. ‘Elk moment is zwaar. Ik slaap niet goed. Ik heb klachten over mijn hele lichaam (…) Denk in de gevangenis alsjeblieft na over wat je me hebt aangedaan.’

De zoon van de vermoorde Haji-Daoud Nabi noemde de dader een made en stak zijn middelvingers naar hem op. ‘Mijn 71-jarige vader had je doormidden gebroken als je hem voor een gewoon gevecht had uitgedaagd.’

Gamal Fouda, de imam van de Al Noor-moskee – waar 44 gelovigen werden gedood, zei donderdag dat het belangrijk was dat slachtoffers en nabestaanden de kans hebben gehad de terrorist te confronteren met persoonlijke verhalen over wat zijn haat heeft bewerkstelligt. ‘We hebben laten zien dat ondanks dat onze harten zijn gebroken, we als volk en als gemeenschap niet gebroken zijn, maar één zijn.’

Overlevende van de aanslag op de Al Noor moskee Taj Mohammed Kamran. Beeld AFP

Huiveringwekkend verslag

Eerder deze week werd bekend dat Tarrant, die zich in 2017 in Nieuw-Zeeland had gevestigd, de aanslag zorgvuldig had voorbereid. Hij had informatie over moskeeën opgezocht en verschillende halfautomatische wapens aangeschaft. Drie maanden voor de aanslag had hij het gebied met een drone in kaart gebracht. Ook hij had vier jerrycans brandstof meegenomen om de moskeeën mee in brand te steken.

De aanklager gaf een huiveringwekkend verslag, waarbij hij onder meer memoreerde hoe beheerst de dader te werk ging om zeker te zijn dat slachtoffers ook daadwerkelijk dood waren. ‘Hij richtte zijn AR-15 rustig en bewust op de hoofden van mensen die nog in leven leken te zijn en beschoot ze één voor één.’