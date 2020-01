Dacht Iran dat de Amerikaanse aanval was begonnen? Vijf vragen over de neergehaalde Boeing

Het luchtdoelsysteem Tor-M1 waarmee de Oekraiense Boeing zou zijn neergehaald. Beeld AP

Waarom legde Iran de burgerluchtvaart niet aan banden na de vergeldingsaanval op de Amerikaanse bases?

De Iraanse Revolutionaire Garde begon de raketaanval op twee Amerikaanse bases in Irak in de nacht van dinsdag op woensdag om 01.20. De aanval duurde slechts kort. Luttele uren later, om 06.12, steeg Ukraine International Airlines Flight 752 op van de internationale luchthaven Imam Khomeini bij Teheran. De bestemming was de Oekraïense hoofdstad Kiev. Aan boord waren 167 passagiers, onder wie 82 Iraniërs, 63 Canadezen, en negen bemanningsleden. De meeste passagiers waren onderweg naar Canada.

Omdat de Amerikaanse president Trump had gedreigd 52 doelwitten aan te vallen als de Iraniërs zouden toeslaan, waaronder diverse in Teheran, zette Iran zich schrap. Maar het luchtruim werd niet gesloten. Hoewel de Amerikaanse luchtvaartdienst FAA zondag al waarschuwde voor het gevaar dat burgervliegtuigen liepen, waren de luchthavens gewoon open.

‘Er is een volledige coördinatie tussen de luchtverdediging en de burgerluchtvaart’, verklaarde Ali Abedzadeh, het hoofd van de Iraanse luchtvaartautoriteiten. Kortom: Iran vond zo’n vergaande maatregel niet nodig. Pikant is dat de FAA ervoor waarschuwde dat burgervliegtuigen voor militaire toestellen konden worden aangezien. Mogelijk heeft de Iraanse luchtverdediging de Boeing aangezien voor een Amerikaans gevechtsvliegtuig en direct ingegrepen.

Hoe zeker weten we dat de Oekraïense Boeing uit de lucht is geschoten?

‘Het bewijs duidt erop dat het vliegtuig is neergehaald door een Iraanse luchtdoelraket’, aldus de Canadase premier Trudeau. ‘Dat is mogelijk niet met opzet gebeurd.’ Ook andere westerse landen, waaronder de VS, zeggen dat hun inlichtingen hierop wijzen. Zo ook de Nederlandse MIVD, die volgens minister Bijleveld van Defensie ‘eigenstandige informatie’ heeft dat het ‘waarschijnlijk een luchtafweerraket is geweest’, zei de bewindsvrouw.

Met name de VS beschikken over militaire satellieten, sensors en geavanceerde radars die het afschieten van een luchtdoelraket kunnen waarnemen. Ook kunnen de VS de Iraanse militaire communicatie afluisteren. Met name de luchtverdediging werd nauwgezet gevolgd. Volgens Amerikaanse functionarissen blijkt uit satellietgegevens dat de Boeing twee minuten in de lucht was toen twee luchtdoelraketten werden afgevuurd. Daarna was in de buurt een enorme ontploffing te horen. Er zijn ook berichten dat delen van de luchtdoelraketten zijn gevonden in de omgeving, maar die zijn niet bevestigd.

Met welk luchtdoelsysteem zou het vliegtuig dan zijn neergehaald?

Iran beschikt over een uitgebreide luchtverdediging, waaronder de Russische S-300, vooral om nucleaire installaties en het uitgebreide raketarsenaal te beschermen. De Amerikanen gaan ervan uit dat de Boeing is neergehaald door een Russische Tor-M1. Dit mobiele luchtdoelsysteem, dat bij de Navo bekendstaat als de SA-15 Gauntlet, is geschikt om vliegtuigen, helikopters maar ook kruisraketten tot een afstand van twaalf kilometer neer te halen. De drie meter lange raket vliegt met een topsnelheid van bijna drie keer de snelheid van het geluid op het doel af.

Wat zeggen luchtvaartdeskundigen over de beschuldiging dat de Boeing uit de lucht is geschoten?

Ook zij noemen dit een zeer waarschijnlijk scenario. De video’s die circuleren van de ramp, zouden dit bevestigen. ‘Er is plotseling iets gebeurd’, aldus Joris Melkert, docent luchtvaarttechniek aan de TU Delft. ‘Op de radarbeelden zie je dat het vliegtuig is gestart, dat het opstijgt maar dat kort daarna alles abrupt stopt. Er is plotseling niets meer. Dit duidt op een raketinslag. Als er een technisch probleem zou zijn geweest met het toestel, bijvoorbeeld doordat de motoren stoppen, dan zou je zien dat het nog gewoon doorvliegt. Het wordt dan een zweefvliegtuig. Op de radar zou je dan moeten zien dat het daalt. Maar dat zie je niet.’

Als het een ongeluk was, hoe heeft dit dan kunnen gebeuren?

Iran heeft vrijdag aangekondigd dat het onderzoek wellicht nog tot volgend jaar kan duren. Dat Teheran bij hoog en laag ontkent dat militairen de Boeing hebben neergehaald, voorspelt weinig goeds. De vraag is of Iran ooit zal toegeven dat het leger zo’n kapitale fout heeft gemaakt.

De kans was groot dat, als de VS woensdag de Iraanse raketaanval zouden vergelden, er Tomahawk-kruisraketten zouden worden ingezet tegen doelen in en rond Teheran. Dacht de Tor -M1-eenheid om 06.12 uur dat de Amerikaanse aanval was ingezet? Melkert: ‘Wellicht is er in paniek gereageerd. Je bent als militair al uren op. Je bent op van de zenuwen. Op je radarscherm zie je dan plotseling iets bewegen. Technisch gezien is dit een realistisch scenario van wat er toen is gebeurd.’

