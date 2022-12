‘Daarom is deze wedstrijd en dit WK zo belangrijk: eindelijk staan Marokko en Frankrijk op gelijke voet’

Franse en Marokkaanse supporters vieren op de Champs-Élysées in Parijs dat hun teams de WK-kwartfinales tussen Marokko en Portugal en tussen Frankrijk tegen Engeland hebben gewonnen. Beeld ANP / EPA

Eline, waarvoor is meer oog vandaag in Frankrijk: het voetbal zelf of de symboliek die aan de wedstrijd is gekoppeld?

‘Die twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden hier. De Franse media berichten voortdurend over de symboliek van deze wedstrijd. Wat ze zeggen: voetbaltechnisch is het logisch als Frankrijk deze wedstrijd wint, maar op dit moment telt ook de mentale kracht. Die hangt erg samen met het symbolische gewicht van deze wedstrijd. Juist die emotionele lading kan iets extra’s teweegbrengen in de wedstrijd.

‘Toch blijft het vertrouwen in het Franse team groot. Uit opiniepeilingen blijkt dat 85 procent van de Fransen denkt dat het land deze wedstrijd gaat winnen. Van WK-winst is 65 procent overtuigd.’

Hoe leeft de wedstrijd in Franse steden waar een grote Marokkaanse gemeenschap woont? In Parijs nemen de autoriteiten bijvoorbeeld voorbereidingen op rellen tussen aanhangers van beide nationale ploegen.

‘Afgelopen zaterdag gaf dat al een saillant contrast. Terwijl een deel van de voetbalfans in gespannen stilte naar Frankrijk - Engeland keken, stonden 20 duizend mensen op de Champs-Élysées de overwinning van Marokko te vieren. Extreemrechts probeert het vuurtje op te stoken door de loyaliteitsvraag op te werpen en nadruk te leggen op ongeregeldheden. De minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin, reageerde daarop dat zijn rol vanavond vooral is om de feesten te stimuleren, of die nu Frans of Marokkaans zijn. ‘Verheug u voor een keer, en stop met het chagrijn’, zei hij tegen een parlementariër van Rassemblement National.

‘Hoe de rivaliteit beleefd gaat worden, gaan we vanavond zien. Er is zeker vrees voor escalatie. In totaal staan 10 duizend ordediensten paraat, een verdubbeling ten opzichte van de kwartfinale. Met name in Parijs wordt ingegrepen. Bij de Champs-Élysées is veel beveiliging, en een aantal wegen en metrostations worden afgesloten.

‘Maar bovenal is het vanavond hoe dan ook groot feest. Adil Rami, die met het Franse team wereldkampioen werd in 2018, zei het mooi. Hij heeft Marokkaanse ouders en is ooit gevraagd voor Marokko uit te komen, maar koos voor Frankrijk. Gevraagd naar zijn favoriet zei hij voor Frankrijk te zijn, maar als Marokko wint evengoed te delen in de vreugde, want hij houdt van beide landen. Veel Fransen met Marokkaanse wortels zullen zich daarin herkennen.

En er zijn niet alleen de Franse Marokkanen die hun ploeg succes gunnen. Veel mensen met wie ik de laatste dagen sprak, zeggen: natuurlijk hopen we dat Frankrijk wint, maar tegelijkertijd is het Marokko gegund. De positieve energie die de Marokkaanse zeges losmaken, laat ook hen niet koud.’

In welke zin is de band tussen Marokko en Frankrijk anders dan die tussen Marokko en Nederland?

‘Alleen al door de taal en de historie zijn de banden tussen Frankrijk en Marokko veel sterker dan tussen Marokko en Nederland. Ik heb ook een tijdje in Marokko gewoond en je ziet er nog veel sporen van het koloniale verleden. Op een negatieve manier, maar ook op een manier die veel uitwisseling tussen beide landen creëert. Economische investeringen bijvoorbeeld, maar ook qua culturele en wetenschappelijke samenwerking.

‘Het is heel dubbel. Er is dus verwevenheid en nabijheid, maar tegelijkertijd is er ook nog dat pijnlijke gevoel dat studie of werk in Frankrijk vaak als een stapje omhoog wordt beschouwd ten opzichte van in Marokko. Daarom is deze wedstrijd en dit WK zo belangrijk. Eindelijk staan Marokko en Frankrijk op gelijke voet.

‘De wedstrijd komt op een moment dat er veel politieke spanningen tussen Parijs en Rabat zijn. Onder meer vanwege mogelijke gasleveringen probeert Macron de banden aan te halen met Algerije, dat politiek gezien een vijandige relatie heeft met Marokko. En er is veel onenigheid over visapolitiek. Frankrijk is gefrustreerd dat Marokko niet meewerkt aan het laten terugkeren van Marokkaanse migranten die geen recht hebben op een verblijfsvergunning in Frankrijk. Als tegenreactie kondigde Macron aan het aantal visa voor Marokkanen te halveren. Marokkanen met familie, vrienden of werkrelaties in Frankrijk kunnen daardoor veel moeilijker het land bezoeken.

‘Donderdag en vrijdag gaat de minister van Buitenlandse Zaken op bezoek in Rabat. Sommige Franse journalisten werpen al de vraag op of het voetbal in die gespannen context geen verzoening kan bieden.’

Jij hebt affiniteit met beide landen. Wie hoop je dat vanavond wint?

‘Het lijkt me geweldig om een WK-finale in ‘eigen’ land mee te maken. Tegelijkertijd is de Marokkaanse euforie besmettelijk. Ik schaar me achter Rami in zijn liefde voor beide landen: vanavond wordt het hoe dan ook feest.’