‘Daar lag ik. Een woedende menigte stormde op me af’

Beeld Anne Stooker

‘Ik had dit paard pas een paar weken en was er helemaal niet blij mee. James was chagrijnig, nukkig, een tikkie dwars, legde zijn oren vaak in zijn nek. Ik denk dat hij ook niet blij met mij was.

‘We moesten met de Mobiele Eenheid en de Arrestatie Eenheid naar Hoorn, waar een demonstratie was aangekondigd tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen. Het was de tijd van veel demonstraties tegen standbeelden uit het koloniale verleden.

‘Ik kwam hier in de manege, haalde James uit zijn stal, poetste hem op de poetsplaats – dan voel je al een beetje aan: wat is z’n humeur? Is hij onrustig? – en zette hem op scherp door metalen noppen in zijn hoefijzers te draaien zodat je meer grip hebt. Dat is routine, binnen 20 minuten sta je klaar. Je pakt de tas waarin je ME-uitrusting en de spullen voor je paard zitten en zorgt dat alles in de trailers komt.

‘In Hoorn kregen we een briefing op het politiebureau. We moesten voor- en tegenstanders van het standbeeld gescheiden houden en voorkomen dat ze de binnenstad introkken.

‘Met acht beredenen stonden we bij het station. Wij zitten hoog, we hebben een mooie informatiepositie en zagen demonstranten met vlaggen en spandoeken uit auto’s en treinen komen. De sfeer was goed. Sommigen vroegen zelfs aan ons waar het demonstratieterrein was of aaiden onze paarden.

‘Op een gegeven moment werd het grimmig. ‘Jongens, dichter bij elkaar’, hoorden we de commandant door onze oortjes. ‘Weg hier!’, schreeuwden we naar mensen op de terrassen. Die renden de restaurants in. Kort daarop ontvlamde het, de sfeer sloeg radicaal om. Zo’n honderd jongeren kwamen met kettingen en riemen onze kant op, gefocust op de aanval. We zagen meteen: ze willen de stad in. De ME was nog niet op linie, had nog niks opgebouwd. Het was een groep voornamelijk Molukse jongeren die strijdkreten scandeerde, jongeren met woede in hun ogen, zoals je in heftige films ziet.

‘Wij waren met acht. We trokken onze wapenstokken en moesten er vol op af, de groep uit elkaar jagen. Als wij in voorwaartse draf gaan, moeten mensen echt gaan rennen want dan stoppen we niet meer, wij kunnen dan niet meer ontwijken – een paard is 700 kilo dat doordendert, daar wil je niet onder liggen.

‘Na die eerste charge probeerden wij weer een linie te formeren, en toen gebeurde het: iemand gooide een zware terrasstoel naar mij. James probeerde de stoel te ontwijken en draaide in volle draf zijn hoofd naar links. Ik deed precies hetzelfde waardoor James zijn evenwicht verloor en onderuit ging. Ik trok snel mijn voeten uit de stijgbeugels en viel met mijn bovenbeen op de stoeprand. James viel nét niet op me, krabbelde op en rende ervandoor.

‘Daar lag ik, een woedende menigte stormde op me af. Ik dacht: dit overleef ik niet. Op dat moment sprong een Molukse politieman voor me en schreeuwde iets in het Maleis. Het gaf me net genoeg tijd om weg te rennen.

‘En toen kwam dat onverwachte, onverklaarbare, bijna magische moment: plotseling keerde James om, kwam terugrennen en ging pal voor me staan, met zijn hoofd omhoog, alsof hij zeggen wilde: kom maar, jij hoort bij mij, wij gaan samen verder. Met je ME-bepakking kom je niet makkelijk op zo’n hoog paard, maar door de adrenaline stootte ik een oerkreet uit en zwaaide in één keer op zijn rug.

‘Intussen was de ME op linie en voerden we charges uit. James ging kneiterhard, totaal zonder angst, bijna een hoofdlengte voorop. We werden met van alles bekogeld, maar we hadden een geweldig samenspel, we vertrouwden elkaar blind. Zó mooi.

‘Na enkele heftige uren werd het rustiger, en zei onze commandant: ‘Jongens, bedankt voor jullie inzet.’ Ik klapte mijn vizier open en zag dat de winkeliers en restauranthouders voor ons applaudisseerden. Enkele terrassen waren gesloopt, maar wij hadden ze voor erger behoed.

Terug bij onze wagens zakte ik door mijn been van de pijn. Ik kon drie weken amper lopen door die val.

‘Later, op een bijeenkomst in onze manege waar we napraatten over deze heftige inzet, ontmoette ik brigadier Early Kippuw, lid van onze vredeseenheid en van ons Indisch-Moluks netwerk. Hij was degene die na mijn val voor me opkwam en in het Maleis riep: ‘Als je mijn collega wilt pakken, zul je eerst door mij heen moeten.’ Hij heeft zijn leven voor mij gewaagd. Ik bedankte hem en we omhelsden elkaar. Prachtkerel.

‘Die inzet heeft de relatie tussen mij en James totaal veranderd, sindsdien zijn we onafscheidelijk. Samen met hem ben ik dit jaar commandant geworden. Daarover kan ik een stoer verhaal ophangen, maar één ding weet ik zeker: als hij ooit komt te overlijden, sta ik erbij te janken als een klein kind.’