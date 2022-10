‘Daar heb ik geen actieve herinnering aan’ is een populaire truc aan het worden. Slaat die wel ergens op?

Premier Mark Rutte tijdens het debat op 1 april 2021 waarin hij ‘geen actieve herinnering’ zei te hebben aan het bespreken van een ‘functie elders’ voor Kamerlid Pieter Omtzigt. Beeld Bart Maat / ANP

Op zijn schoen zat dna van Carlo Heuvelman, maar of Sanil B. het slachtoffer heeft geschopt, daar heeft hij ‘geen actieve herinnering’ aan. Het zijn woorden die het favoriete excuus van premier Mark Rutte echoën. De actieve herinnering is een retorische truc geworden die steeds vaker wordt toegepast. Maar waar komt de term vandaan en bestaat er wel zoiets als een actieve herinnering?

Sinds Rutte de uitdrukking gebruikte in het beruchte ‘functie elders’-debat over Pieter Omtzigt in het voorjaar van 2021 duikt de actieve herinnering, of het gebrek daaraan, overal op. In de Tweede Kamer, de rechtbank, of bij de parlementaire enquête over Gronings gas. ‘Het gebruik is nu zo ingeburgerd dat de term een plekje in de Van Dale heeft verdiend’, zei hoofdredacteur Ton den Boon van het woordenboek vorige week. Er is bovendien een boek verschenen met de titel Daar heb ik geen actieve herinnering aan – de memoires van Rutte. Wie het openslaat, bladert door een blanco notitieblok.

Ridouan T., hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo, was een van de eersten die zich de term van de premier eigen maakte. Een week na het Omtzigt-debat zei T.: ‘Zoals Mark Rutte het zei: daar heb ik geen actieve herinnering aan.’

Tijdens de rechtszaak over de fatale vechtpartij op Mallorca twitterde rechtbankverslaggever Saskia Belleman: ‘Heel veel verdachten beroepen zich al sinds jaar en dag op geheugenverlies. Alleen sinds Rutte gebruiken ze diens uitdrukking ‘geen actieve herinnering’ daarvoor.’

Ongeloofwaardig verweer

Een blik op het krantenarchief leert dat in 2022 al onder meer een ‘hardleerse potloodventer’, een vrouw uit Kerkdriel die een ‘huisslaaf’ mishandelde en opsporingsambtenaren van het Openbaar Ministerie ‘geen actieve herinnering’ hadden aan datgene waarvan ze verdacht of waarvoor ze veroordeeld werden.

‘Heel veel van mijn cliënten hebben het ook opgepikt’, zegt strafpleiter Job Knoester. ‘Niet alleen het woordgebruik van Rutte, maar ook het daadwerkelijke geheugenverlies, heel spontaan.’

Hij is niet blij met zo’n verweer. ‘Helaas gelooft niemand het. Ik adviseer mijn cliënten altijd: vertel de waarheid of zwijg. Ergens geen actieve herinnering aan hebben is bijna altijd een teken dat iemand een verzonnen verhaaltje vertelt.’

Rutte gebruikte het vaker

Het Omtzigt-debat was, hoewel doorslaggevend in de popularisering, bepaald niet de eerste keer dat Rutte ergens geen actieve herinnering aan had. Hij gebruikte dat excuus eerder onder meer bij de burgerdoden door het bombardement op Hawija en de datsja-affaire rond Halbe Zijlstra.

Maar hij bezigt de term ook als hij zich niet ergens voor moet verantwoorden. Zo zei Rutte in 2015 over het leed dat Indonesië is aangedaan na de Tweede Wereldoorlog dat ‘dit deel van onze geschiedenis blijvende aandacht en actieve herinnering vraagt’.

Ver voor Rutte wisten politici ook al hoe ze hun haperende geheugen strategisch konden inzetten. Tijdens een parlementair onderzoek in 1996 zei toenmalig minister van Volkshuisvesting Enneüs Heerma (CDA) geen actieve herinnering te hebben aan kritische passages in een intern inspectierapport over de rol van zijn ministerie.

‘Actieve herinnering: mooi gevonden!’, schreef Remco Campert daags nadien in zijn column in de Volkskrant. ‘Het laat de mogelijkheid open dat er wel een ‘passieve’ herinnering is. De heer Heerma zal dus onder hypnose moeten, wil de onderzoekscommissie achter de waarheid komen. Of op de pijnbank.’

Geheugen werkt anders

Werkt het geheugen inderdaad zo, met actieve en passieve herinneringen? Nee, zegt Nils Müller, geheugenexpert aan de Radboud Universiteit. ‘Je hebt wel herinneringen waar je je bewust van bent en herinneringen die zomaar opeens naar boven komen, bijvoorbeeld als je een geur ruikt die je doet denken aan een vakantie.’

Alle herinneringen zijn eigenlijk niet-actief, zegt Müller. ‘Stel, je gaat naar een vriend toe. Dan ga je nadenken over wat de route ook alweer was. Maar die herinnering is nooit actief tot je erover nadenkt. Wat Rutte dus precies bedoelt met actieve herinnering weet ik niet. Actief voegt niets toe. Waarom zegt hij niet: dat kan ik me niet herinneren.’

De toevoeging ‘actief’ doet Müller daarom vermoeden dat het om een retorische truc gaat. ‘Het is een rookgordijn. Hij lijkt zich in te dekken voor het geval hij later met zijn neus op de feiten gedrukt wordt en als blijkt dat hij er eigenlijk wel een herinnering aan zou moeten hebben. Op deze manier kan hij ermee wegkomen. Anderen zien hem dat doen en denken: misschien kan ik dat ook eens zo inzetten.’