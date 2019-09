Daadkrachtig Rotterdam is vaak ‘overmoedig’ in bestuur

Het stadhuis van Rotterdam. Beeld ANP

De tweede stad van het land is herhaaldelijk te overmoedig, neemt te veel (financiële) risico’s en leert te weinig van zaken die zijn misgegaan. Die harde conclusie, ‘bestuurlijke overmoed’, trekt de Rekenkamer op basis van de tientallen rapporten die de onafhankelijke controleur sinds 2009 heeft uitgebracht.

‘Durf en daadkracht worden vaak gezien als een kracht van Rotterdam’, aldus het onderzoeksbureau. ‘Bovendien hebben hoge ambities en daadkracht soms indrukwekkende resultaten opgeleverd’ - denk aan de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de ontwikkeling van de Kop van Zuid (met de Erasmusbrug) en het gebied rond Rotterdam Centraal.

Maar bijkomend probleem is dat de politiek te snel actie wil zien. Het gevolg is dat het beleid vervolgens in grote haast wordt opgezet. Neem de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015: de gemeente wilde snel resultaten boeken met het invoeren van ‘integrale wijkteams’ en een ‘zorgcoördinatiesysteem’. De Rekenkamer waarschuwde al in 2014 voor de risico’s, en concludeert nu dat de haast helaas heeft geleid tot wachtlijsten in de jeugdzorg.

‘Te betalen door Rotterdam!’

De gemeente neemt zelfs ‘onaanvaardbaar’ grote financiële risico’s bij de samenwerking met projectontwikkelaars en andere commerciële partijen. ‘Keer op keer blijken (contract)afspraken nadelig uit te pakken voor de gemeente in de stevige realisatiedrang van groene en infrastructurele ambities’, stelt de Rekenkamer Rotterdam vast. ‘Zo dreigen de financiële risico’s in het Warmtebedrijf Rotterdam fors op te lopen. Te betalen door Rotterdam!’ Het Warmtebedrijf gebruikt restwarmte uit de haven voor stadsverwarming, maar boekt grote verliezen.

De onderzoekers manen de gemeente tot meer ‘bestuurlijke bezinning vooraf’. Kritische signalen van burgers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties moeten serieuzer worden genomen. ‘En misschien betekent het ook wel: niet altijd voorop willen lopen en in plaats daarvan meer terugkijken naar wat er wel heeft gewerkt en wat niet.’

‘Rotterdam is mooi geworden door moedige bestuurders, moedige Rotterdammers en moedige partners’, reageert wethouder Bert Wijbenga (VVD) namens het college. ‘Het is indrukwekkend hoe Rotterdam de afgelopen tien jaar is veranderd. Die typerende Rotterdamse moed slaat soms door in overmoed. Die constatering mag niet tot minder moed, minder ambitie en minder durf in de toekomst leiden. Er is heel veel goed gegaan in onze stad, en ja er gaan ook dingen mis in de stad, ook bij de overheid. Daar hebben we onze lessen uit geleerd en die zullen we blijven leren.’