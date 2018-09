D66 worstelt met beschuldigingen ex-vriendin Pechtold

Het vertrek van het Meppelse D66-duoraadslid Anne Lok brengt D66-leider Pechtold in verlegenheid. Partijvoorzitter Letty Demmers hoopt in een gesprek met Pechtold opheldering te krijgen over Loks publiekelijk geuite beschuldigingen aan zijn adres. Demmers benadrukt daarbij dat zij niet twijfelt aan Pechtolds integriteit.

Alexander Pechtold vandaag in de Tweede Kamer. Foto ANP

Lok kondigde woensdag in een brief aan de Meppelse VVD-burgemeester Richard Korteland haar vertrek aan als duoraadslid, een ondersteunende functie voor de plaatselijke D66-raadsfractie. Zij verwijst daarin naar recente berichtgeving in Story en Privé over haar buitenechtelijke affaire met haar partijleider, ‘een affectieve relatie die op een voor mij zeer pijnlijke wijze is beëindigd’. Lok stelt in de bladen onder meer dat Pechtold haar tijdens een hoogoplopende ruzie onder druk zette om een voor hem ongewenste zwangerschap af te breken.

Loks verhaal stond voor de zomer al in Story en deze week in Privé. Zij stapt nu op omdat zij vreest dat Pechtold ‘via datzelfde soort medium’ zal reageren.

‘Hij dreigt karaktermoord op mij te plegen, mij als labiel en gestoord weg te zetten’, schrijft Lok aan de burgemeester. ‘Er valt derhalve te voorzien dat ik binnenkort zozeer besmeurd zal zijn dat ik niet meer met geloofwaardigheid kan functioneren als raadslid.’ Daarom stapt zij op. ‘Ik wil voor zijn dat ik terug moet treden.’

In een kort telefoongesprek met de Volkskrant zei Lok woensdagavond dat haar vrees voor besmeuring het resultaat was van een telefoongesprek met de schrijver van het artikel in Privé. ‘Die belde mij een week geleden met informatie over een aantal privézaken die tussen mij en de heer Pechtold zijn voorgevallen’, aldus Lok. ‘Zaken die een verkeerd beeld schetsen van de werkelijkheid. Toen dacht ik: nu wordt het vervelend. Dan heb ik de keuze om me terug te trekken, of om te bewijzen dat het niet klopt.’

Briefgeheim

Lok stelt ook dat Pechtold haar en de hoofdredactie van Privé dreigde te vervolgen voor het schenden van het briefgeheim als het blad zou publiceren over de affaire. Hoofdredacteur Evert Santegoeds bevestigt dat hij een waarschuwing kreeg van Pechtolds advocaat. ‘Hij wilde publicatie voorkomen van het letterlijke sms-verkeer tussen Lok en Pechtold. Die sms-berichten hebben we vervolgens ook niet gepubliceerd.’

Pechtold zelf beperkte zich woensdag tot de reactie dat de zaak privé en persoonlijk is en dat hij zich niet herkent in de door Lok ‘geschetste beelden’. Partijvoorzitter Demmers wil eerst een gesprek met Pechtold voordat zij inhoudelijk reageert op Loks beschuldigingen. ‘Alexander heeft ons steeds meegenomen in dit verhaal. Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn integriteit.’