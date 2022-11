D66 wil niet langer toekijken bij uitlatingen FvD’ers: ‘Verbod op politieke partijen moet makkelijker worden’

Jan Paternotte (D66) staat de pers te woord in de wandelgangen van de Tweede Kamer. Beeld ANP - Remko de Waal

Dat zegt Paternotte woensdag tegenover de NOS. Daarmee is D66 de eerste grote fractie in de Kamer die aandringt op strengere maatregelen om politieke partijen desnoods te verbieden. Omdat de huidige wet daartoe weinig mogelijkheden biedt, is daarvoor een wetswijziging nodig.

Paternotte reageert op de jongste verontwaardiging rond FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren. Die betitelt het kabinet al enige tijd als 'het regime’ dat ‘ten val moet worden gebracht'. Begin deze week riep hij zijn aanhangers op om 'op te trekken’ naar de Tweede Kamer en daar net zo lang te blijven tot de regering weg is. Slachtoffers zijn daarbij niet te vermijden, waarschuwde hij.

Dat leidde, niet voor het eerst, tot scherp afkeurende reacties vanuit kabinet en Tweede Kamer, ook van Paternotte: ‘De democratie wordt kapot gemaakt van binnenuit. Door vijanden van de democratie. Hoe lang laten we dit nog gebeuren?’

De wet is nu uiterst terughoudend in de mogelijkheden om politieke partijen te verbieden: juist bij een politieke partij - opgericht om de mening van de eigen kiezers te verkondigen - grijpt een verbod diep in op de democratische rechtsstaat en op de vrijheid van meningsuiting. Om die reden kunnen Kamerleden, ministers en staatssecretarissen ook niet strafrechtelijk worden vervolgd wegens uitlatingen die ze in het parlement doen.

Alleen CP’86 verboden

Partijen moeten het dan ook heel bont maken om voor een verbod in aanmerking te komen. Sinds de Tweede Wereldoorlog werd, in 1998, alleen de extreemrechtse partij CP’86 verboden wegens het stelselmatig aanzetten tot geweld en het bevorderen van discriminatie jegens Nederlanders met een migratieachtergrond. De Amsterdamse rechtbank verklaarde die houding ‘in strijd met de openbare orde’.

Onder invloed van de steeds radicalere uitingen van Forum voor Democratie en Geert Wilders’ PVV is het debat over de verbodsmogelijkheden echter al enige tijd aan het schuiven. In 2018 adviseerde de Staatscommissie parlementair stelsel om de wet aan te passen en daarin een regeling op te nemen die het mogelijk maakt politieke partijen te verbieden die een ernstige bedreiging vormen voor de democratische rechtsstaat. Het derde kabinet-Rutte reageerde daar weliswaar welwillend op, maar tot een uitgewerkt wetsvoorstel is het ook onder het huidige kabinet nog niet gekomen.

Paternotte pakt de handschoen nu op. Hij wil het wetsartikel aanpassen waarmee verenigingen zoals criminele motorbendes kunnen worden verboden. Politieke partijen zijn daarvan nu nog uitgezonderd. ‘Wij zeggen: het kan niet zo zijn dat we in deze tijd, waarin je ziet dat de democratie overal onder druk staat, zeggen dat de rechtsstaat ondermijnen niet mag, behalve als je een politieke partij bent’, aldus Paternotte.

Hij doelt uitdrukkelijk op Forum voor Democratie: ‘Daar is de laatste tijd heel veel gezegd. Van: we willen de regering omverwerpen tot: geweld is mooi, want dat kan dingen veranderen. Dat moeten we serieus nemen.’

Of Paternotte veel steun zal krijgen in de Kamer, is onzeker. Vooralsnog drong alleen de Volt-fractie aan op een hardere aanpak van FvD. Fractieleider Dassen vindt dat het debat over de steeds radicalere uitingen van de FvD-Kamerleden te veel blijft hangen in verontwaardiging. Hij noemde FvD eerder ‘natuurlijk een gevaar voor de rechtsstaat en de democratie'.